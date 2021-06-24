فينياليس "استسلم عدّة مرّات" مع تواصل مشاكله على درّاجة ياماها

سيطر ياماها على الجولة الافتتاحيّة من الموسم في قطر ليُحقّق انتصاره التاسع في الموتو جي بي، لكنّه لم يصعد غلى منصّة التتويج منذ ذلك الحين وعانى من أسوأ جولة له في ألمانيا عندما تأهّل في المركز الـ 21 وحلّ أخيرًا في السباق.

وانفجر فينياليس غاضبًا تجاه فريقه بعد السباق، زاعمًا بأنّ تعامل الفريق مع الوضع أصبح "مخلًا بالاحترام" كونه يبدو كدرّاج جمع بيانات الآن.

يأتي ذلك بشكلٍ متباينٍ مع زميله فابيو كوارتارارو الذي فاز ثلاث مرّات في 2021 ويتصدّر ترتيب البطولة الآن بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بينما يتأخّر عنه فينياليس بـ 56 نقطة.

ولم يتغيّر مزاج فينياليس كثيرًا عشيّة انطلاق جائزة هولندا الكبرى، حيث قال: "ليس الأمر كما لو أنّني لست سعيدًا، أشعر بإخلال بالاحترام تجاهي كدرّاج لأنّه لم يسبق لي التواجد في هكذا وضع".

وأضاف: "لا أذكر أيّ مرّة حللت فيها فيا لمركز الأخير منذ أن كنت طفًا. ذلك سبب شعوري بالغضب".

وأردف: "لا أدرك سير الأمور على هذا النحو. الإجابة هي ذاتها من قبل ياماها: لا نعلم".

وأكمل: "لذا نحتاج للمزيد من العمل وسنحاول إيجاد مكمن الخلل بالتأكيد لأنّ لدينا الكثير من المشاكل".

وواصل شرحه بالقول: "يُعدّ ذلك غريبًا بالنظر إلى أدائي القوي في سباق قطر الافتتاحي ومن ثمّ تبخّر كلّ شيء. انتقلت من المركز الأوّل إلى الأخير".

ثمّ تابع: "استسلمت عديد المرّات بالتأكيد لأنّني لا أفهم ما يحدث. أحاول العمل بذكاء وهدوء. لكنّ الإجابة هي ذاتها في النهاية: لا أعلم. لذا بدأنا بتقبّل أنّنا لا نعلم ما يحدث في النهاية".