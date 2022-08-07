فينياليس: أبريليا لم تناقش اعتماد أوامر الفريق في سباق سيلفرستون
قال مافيريك فينياليس أن فريقه أبريليا "لم يتحدث" عن أوامر الفريق لسباق جائزة بريطانيا الكبرى في "الموتو جي بي" اليوم الأحد من أجل مساعدة زميله أليكس إسبارغارو في معركته على لقب هذا الموسم.
كان فينياليس دراج أبريليا الأسرع خلال التصفيات على حلبة سيلفرستون، حيث تأهّل بالمركز الثاني.
فيما سينطلق زميله إسبارغارو من المركز السادس بعدما أصاب قدمه اليمنى خلال حادثه العنيف على سرعة 115 ميل/ساعة في التجارب الحرة الرابعة.
ويتواجد إسبارغارو على بعد 21 نقطة فقط خلف متصدر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو - والذي سيقضي عقوبة لفة طويلة خلال السباق - مع دخول البطولة في النصف الثاني من الموسم.
وقد سبق وتحدث فينياليس عن استعداده أن يساعد إسبارغارو على المسار إذا ما بوسعه ذلك، لكنه أصر على أن الفريق لم يتحدث عن اعتماد أية أوامر على المسار في سباق اليوم.
فقال عند سؤاله عن الكيفية التي قد يساعد بها زميله في السباق: "حسنًا، أفضل طريقة أساعد بها هي البقاء في المقدمة".
وأضاف: "لم نتحدث داخل أبريليا عن أي شيء بخصوص أوامر الفريق، لكنه في النهاية يتمحور الأمر حول وجودي في مركز يخوّلني مساعدة أليكس".
وتابع: "لكن ما أفكر فيه الآن هو كيفية إدارة هذا السباق، ومحاولة الضغط بقوة منذ البداية، كونه في الموتو جي بي الآن، اللفات العشر الأولى هي التي تحدد السباق".
وأكمل: "لذلك أريد التواجد ضمن المعركة. أنا مركّز جدًا على عملي في هذه السباقات الأخيرة. كما أننا نتحسن ونصبح أسرع".
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