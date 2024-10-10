"فيم" تعلن تجميد محركات الموتو جي بي لمدة عامين اعتبارًا من 2025
سيتمّ توثيق المحركات وختمها للموسمين المقبلين في بطولة الموتو جي بي.
براد بيندر، كاي تي ام
الصورة من قبل: صور كاي تي ام
أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" عن تجميد تطوير المحركات في بطولة الموتو جي بي لموسمي 2025 و2026 لجميع الشركات المصنعة.
كما ورد في تقرير سابق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي، ستتوقف بطولة العالم عن تطوير المحركات للموسمين المقبلين، وذلك قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الفئة الأعلى من سباقات الدراجات النارية اعتبارًا من عام 2027.
ويهدف هذا القرار إلى منح الشركات المصنعة فرصة للتركيز على تجهيز دراجاتها للوائح الجديدة، دون الحاجة إلى الاستثمار في تطوير المحركات بعد بداية موسم 2025.
وبموجب القواعد الحالية، يمكن للشركات تقديم محركات جديدة تمامًا قبل انطلاق أول جائزة كبرى في كل موسم. ثم يتم ختم هذه المحركات ولا يمكن تعديلها لبقية الموسم.
بعد موافقة جميع الشركات المصنعة بالإجماع على تجميد المحركات، سيكون المحرك النموذجي الذي ستقدمه كل شركة في يوم الخميس قبل انطلاق جائزة تايلاند الكبرى 2025، أول سباق في روزنامة الموسم المقبل، مطابقًا تمامًا للمحركات التي سيستخدمونها طوال الموسم. وسيتم تقييد عدد المحركات المتاحة لكل فريق بثمانية محركات لكل موسم.
وسيُستثنى من هذا التجميد الشركتين اللتين تتمتعان حاليًا بامتيازات خاصة، وهما هوندا وياماها. ومن المتوقع أن يتغير وضعهما فقط في حال حدوث تحسن كبير في نتائجهما خلال الجولات الأخيرة من هذا الموسم.
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