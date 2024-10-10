جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
موتو جي بي

"فيم" تعلن تجميد محركات الموتو جي بي لمدة عامين اعتبارًا من 2025

سيتمّ توثيق المحركات وختمها للموسمين المقبلين في بطولة الموتو جي بي.

براد بيندر، كاي تي ام

براد بيندر، كاي تي ام

الصورة من قبل: صور كاي تي ام

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" عن تجميد تطوير المحركات في بطولة الموتو جي بي لموسمي 2025 و2026 لجميع الشركات المصنعة.

كما ورد في تقرير سابق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي، ستتوقف بطولة العالم عن تطوير المحركات للموسمين المقبلين، وذلك قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الفئة الأعلى من سباقات الدراجات النارية اعتبارًا من عام 2027.

ويهدف هذا القرار إلى منح الشركات المصنعة فرصة للتركيز على تجهيز دراجاتها للوائح الجديدة، دون الحاجة إلى الاستثمار في تطوير المحركات بعد بداية موسم 2025.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن للشركات تقديم محركات جديدة تمامًا قبل انطلاق أول جائزة كبرى في كل موسم. ثم يتم ختم هذه المحركات ولا يمكن تعديلها لبقية الموسم.

بعد موافقة جميع الشركات المصنعة بالإجماع على تجميد المحركات، سيكون المحرك النموذجي الذي ستقدمه كل شركة في يوم الخميس قبل انطلاق جائزة تايلاند الكبرى 2025، أول سباق في روزنامة الموسم المقبل، مطابقًا تمامًا للمحركات التي سيستخدمونها طوال الموسم. وسيتم تقييد عدد المحركات المتاحة لكل فريق بثمانية محركات لكل موسم.

وسيُستثنى من هذا التجميد الشركتين اللتين تتمتعان حاليًا بامتيازات خاصة، وهما هوندا وياماها. ومن المتوقع أن يتغير وضعهما فقط في حال حدوث تحسن كبير في نتائجهما خلال الجولات الأخيرة من هذا الموسم.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق دوكاتي تقرّر تجميد تطوير درّاجتها "جي بي 24" لهذا الموسم

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

لوكلير: فاسور ليس صديقتي كي أغار عليه من علاقته بهاميلتون

لوكلير: فاسور ليس صديقتي كي أغار عليه من علاقته بهاميلتون

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لوكلير: فاسور ليس صديقتي كي أغار عليه من علاقته بهاميلتون
فاسور: قدوم هاميلتون برهان على أننا نسير في الوجهة الصحيحة

فاسور: قدوم هاميلتون برهان على أننا نسير في الوجهة الصحيحة

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فاسور: قدوم هاميلتون برهان على أننا نسير في الوجهة الصحيحة
مقابلة مع فيرستابن: "لا يمكننا إجبار الموظفين على البقاء في ريد بُل"

مقابلة مع فيرستابن: "لا يمكننا إجبار الموظفين على البقاء في ريد بُل"

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مقابلة مع فيرستابن: "لا يمكننا إجبار الموظفين على البقاء في ريد بُل"
كيف تركت قواعد الإنفاق في الفورمولا 1 يد ريد بُل مكبلة حيال رحيل كبار موظّفيها

كيف تركت قواعد الإنفاق في الفورمولا 1 يد ريد بُل مكبلة حيال رحيل كبار موظّفيها

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
كيف تركت قواعد الإنفاق في الفورمولا 1 يد ريد بُل مكبلة حيال رحيل كبار موظّفيها

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط