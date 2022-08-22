فوز بانيايا في النمسا "الأصعب في هذا الموسم" من بطولة الموتو جي بي
قال فرانشيسكو بانيايا أنّ قراره "الآمن" بالنسبة للإطار الأمامي في سباق جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي جعل تقدّمه نحو الفوز "من بين الأصعب هذا الموسم".
تصدّر الإيطالي جميع لفّات سباق الأحد على حلبة ريد بُل رينغ ليُحقّق فوزه الرابع هذا الموسم والثالث على التوالي ليُحيي آماله على صعيد البطولة.
وكان بانيايا، الذي انتزع الصدارة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، قد اختار الإطار الأماميّ الليّن كونه توقّع أن تؤثّل الأجواء الباردة والأمطار المحتملة على سباق الأحد.
لكنّ الأجواء المستقرّة كانت تعني معاناته من انغلاق الإطار الأماميّ الليّن، لكنّه تمكّن من التغلّب على فابيو كوارتارارو درّاج ياماها بفارق 0.492 ثانية.
"أنا سعيدٌ جدًا حيال اليوم لأنّ هذا كان من بين أكثر السباقات صعوبة هذا العام بسبب اختيار الإطار الأمامي الآمن" قال بانيايا الذي بات على بُعد 44 نقطة عن الصدارة الآن بعد أن كان الفارق 91 نقطة إثر جائزة ألمانيا الكبرى في يونيو الماضي.
وأضاف: "لكنّ ذلك لم يكن الخيار الأفضل في هذه الظروف اليوم. توقّعت بعض زخّات الأمطار أو انخفاض درجات الحرارة".
وأكمل: "لكنّ كلّ شيء كان على ما يرام. ربّما كان الإطار القاسي أفضل قليلًا لأنّني واجهت الكثير من مشاكل انغلاق الإطار الأمامي".
وأردف: "لكنّني سعيدٌ جدًا في جميع الأحوال، قمنا بعملٍ جيّد نهاية هذا الأسبوع. قام فريقي بعملٍ مذهل، وكنت متفاجئًا بتلك الانطلاقة، لأنّني لم أكن تنافسيًا حتّى الأمس في التجارب الحرّة الرابعة لأنّني عانيت لأكون سريعًا".
واختتم بالقول: "أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ ضخم بالأمس، لذا أنا سعيدٌ جدًا".
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فوز بانيايا في النمسا "الأصعب في هذا الموسم" من بطولة الموتو جي بي
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