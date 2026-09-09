فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

رغم أن الانتقال كان معروفًا منذ فترة طويلة، أعلن فريق VR46 ريسينغ رسميًا اليوم الأربعاء وصول السائق الإيطالي نيكولو بوليغا، الذي سيشكل ثنائيًا مع الإسباني فيرمين ألدغير، وسيشغل المقعد الذي يعود حاليًا إلى المخضرم فرانكو موربيديللي، الذي من المتوقع، ما لم تحدث مفاجآت في اللحظة الأخيرة، أن يقوم بالانتقال المعاكس ليصبح درّاجًا مع دوكاتي في بطولة العالم للسوبر بايك.

ويمتد الاتفاق الذي أعلنه فريق VR46 لموسم واحد، وسيشارك السائق بعقد مع دوكاتي، مع دراجة ومعدات مصنعيّة، تمامًا مثل مارك ماركيز وبيدرو أكوستا وألدغير. وللمرة الأولى، سيملك فريق فالنتينو روسي دراجتين بمواصفات المصنع الكاملة، رغم أن الشركة المصنّعة ستتكفل بجزء كبير من هذه النفقات.

وقال بوليغا: "الوصول إلى الموتو جي بي حلم، وسأحقق ظهوري الأول مع فريق بيرتامينا إندورو VR46 ريسينغ. اخترت هذا الفريق لأنني لطالما كنت مرتبطًا به؛ فقد كنت جزءًا من أكاديمية VR46 للدرّاجين عندما كنت طفلًا، ولذلك أعرف الجميع جيدًا."

وأضاف: "لا أريد وضع أهداف محددة، بل أريد محاولة تقديم أداء جيد، وخوض السباقات واحدًا تلو الآخر، وتقديم أفضل عمل ممكن."

وبذلك سيكون بوليغا الإيطالي الوحيد الذي سيشارك على متن دوكاتي في موتو جي بي عام 2027، إذ سيكون بقية السائقين إسبانًا، بمن فيهم ثنائي فريق غريسيني الذي سيضم خوان مير وداني هولغادو.