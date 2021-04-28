فريق "في.آر46" سيتسابق في الموتو جي بي بدءًا من 2022 بدعمٍ سعودي

أعلنت شركة "تانال للترفيه الرياضي والإعلامي" – وهي شركة قابضة تابعة للأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود – اليوم الأربعاء عن إبرامها لصفقة مع فريق "في.آر46" لبداية موسم 2022.

وسيتباق الفريق في الموتو جي بي بين 2022 و2026 وستكون شركة أرامكو السعوديّة راعيه الرئيسي.

وتأمل الشراكة بناء استراتيجيّة تواصل بين "في.آر46" وشركة "تانال" للترويج لمشروع رؤية السعوديّة 2030.

كما أكّد البيان أنّ فريق "في.آر46" سيُواصل العمل في فئة "موتو2" في 2022.

ولطالما كان من المنتظر أن ينضمّ فريق روسي إلى الموتو جي بي بدءًا من 2022 ليحلّ محلّ فريق أفينتيا الذي أكّد العام الماضي أنّ 2021 سيكون موسمه الأخير في الفئة العليا.

وتعزّزت الخطوة أكثر نتيجة إعلان دوكاتي تعاقدها مع شقيقه من الأم لوكا ماريني لينضمّ إلى أفينتيا في 2021 بدعمٍ من "في.آر46".

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفريق يُحبّذ درّاجات سوزوكي، لكنّ الصانع الياباني لم يُتمم بعد أيّ خططٍ لتوفير درّاجتَين إضافيّتين في 2022.