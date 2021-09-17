فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي

أعلن فريق "اس آر تي" في أغسطس الماضي عن مغادرته للفئات الثلاث في الموتو جي بي بنهاية موسم 2021.

وجاء هذا الإعلان على إثر قرار راعيه الرئيسي بيتروناس بمغادرته للفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتمّ الإعلان الآن عن تغيير هويّة الفريق ليُصبح "آر ان اف ريسينغ" بدءًا من العام المقبل.

وسيُواصل رازلان رازالي قيادة الفريق رفقة يوهان ستيفيلت وسيبقى في الموتو جي بي حتّى نهاية 2026 بعد التوقيع على اتّفاق جديد مع "دورنا سبورتس".

ولم يتمّ الكشف بعد عن صفقة الرعاية وتشكيلة الدرّاجين والاتّفاق الجديد مع ياماها، بالرغم من أنّ أندريا دوفيزيوزو سيقود لصالح الفريق على متن درّاجة بخصائص مصنعيّة لموسم 2022 على أقلّ تقدير.

وقال رازالي: "كانت رحلة متقلّبة بالنسبة إلينا. تعيّن علينا جمع كلّ جهودنا في الأشهر الأخيرة والعودة إلى نقطة الصفر وتغيير هويّة وإعادة إطلاق الفريق أكثر قوّة".

وأضاف: "أودّ شكر كارميلو إزبيليتا المدير التنفيذي لدورنا لثقته المتواصلة في لبدء الفصل الثاني مع فريق متجدّد يُشارك في الفئة العليا خلال الأعوام الخمسة المقبلة".

وأردف: "بالنسبة للموسم المقبل، وتحت وحدة جديدة كـ آر ان اف ريسينغ، فإنّ الفريق المتجدّد سيُواصل العمل وفق المخطّط السابق الذي أثبت نجاحه".

وأكمل: "سيكون سقف التوقّعات عاليًا وسنضغط بأقصى جهدنا للإيفاء بتلك التطلّعات. متسلّحين بالخبرة التي كسبناها وتحقيقنا للكثير من النجاحات البارزة في السابق، نتطلّع قدمًا لموسم 2022 كفريقٍ أكثر قوّة".

ويُعتقد بأنّ الفريق يسعى لترقية دارين بيندر درّاج الموتو 3 مباشرة إلى صفوفه ليُجاور دوفيزيوزو على درّاجة ياماها بخصائص "ب"، لكن لم يتمّ تأكيد ذلك بعد.