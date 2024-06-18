فريق تيك3 واثق بأنه سيمتلك أفضل تشكيلة دراجين في تاريخه في 2025

أعلنت كاي تي ام الأسبوع الماضي توقيعها مع باستيانيني قادمًا من دوكاتي وفينياليس قادمًا من أبريليا ليدافعا عن ألوان الفريق الرديف تيك3 في الموسم المُقبل.

ويرى بونشارال، الذي سبق وجلب العديد من الدراجين الأقواء على مدار السنوات الماضية، أن باستيانيني وفينياليس – واللذين يملكان 15 انتصارًا فيما بينهما – يمثلان أقوى تشكيلة حظي بها.

حيث قال: "ستكون تلك هي التشكيلة الحلم بالنسبة لتيك3. إذ وبفضل بيدرو تمكنا من إظهار قوتنا وتسريع تطوير المشروع بأكمله حول دراجة آرسي16. حيث وصلنا إلى مرحلة جديدة، ورغم أسفنا على مغادرة بيدرو، إلا أنه سيكون لدينا فريقًا لم نحظ به من قبل في تاريخنا".

وأضاف: "لطالما كان لدينا دراجون جيدون للغاية، وما أزال أكن احترامًا كبيرًا لكل واحد منهم. لكننا لم نر من قبل هذه التشكيلة من دراجين من الطراز الأول، يملكان الانتصارات في الموتو جي بي. سيكون لدينا دراجان من التصنيف الأول في 2025".

هذا ويرى بونشارال أن بمقدور كل من باستيانيني وفينياليس تحقيق الانتصارات على متن دراجة آرسي16.

وجديرٌ بالذكر أن فينياليس هو الدراج الوحيد في الموتو جي بي الحديثة الذي فاز بالجوائز الكبرى على متن ثلاث دراجات مختلفة (سوزوكي، ياماها وأبريليا).