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موتو جي بي

فريق تيك3 واثق بأنه سيمتلك أفضل تشكيلة دراجين في تاريخه في 2025

صرّح هيرفي بونشارال مدير فريق تيك3 كاي تي ام بأن المشاركة بتشكيلة مؤلفة من مافيريك فينياليس وإنيا باستيانيني تعني أنه سيكون لديه "دراجان من التصنيف الأول" لموسم 2025 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

هيرفيه بونشارال

هيرفيه بونشارال

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أعلنت كاي تي ام الأسبوع الماضي توقيعها مع باستيانيني قادمًا من دوكاتي وفينياليس قادمًا من أبريليا ليدافعا عن ألوان الفريق الرديف تيك3 في الموسم المُقبل.

ويرى بونشارال، الذي سبق وجلب العديد من الدراجين الأقواء على مدار السنوات الماضية، أن باستيانيني وفينياليس – واللذين يملكان 15 انتصارًا فيما بينهما – يمثلان أقوى تشكيلة حظي بها.

حيث قال: "ستكون تلك هي التشكيلة الحلم بالنسبة لتيك3. إذ وبفضل بيدرو تمكنا من إظهار قوتنا وتسريع تطوير المشروع بأكمله حول دراجة آرسي16. حيث وصلنا إلى مرحلة جديدة، ورغم أسفنا على مغادرة بيدرو، إلا أنه سيكون لدينا فريقًا لم نحظ به من قبل في تاريخنا".

وأضاف: "لطالما كان لدينا دراجون جيدون للغاية، وما أزال أكن احترامًا كبيرًا لكل واحد منهم. لكننا لم نر من قبل هذه التشكيلة من دراجين من الطراز الأول، يملكان الانتصارات في الموتو جي بي. سيكون لدينا دراجان من التصنيف الأول في 2025".

هذا ويرى بونشارال أن بمقدور كل من باستيانيني وفينياليس تحقيق الانتصارات على متن دراجة آرسي16.

وجديرٌ بالذكر أن فينياليس هو الدراج الوحيد في الموتو جي بي الحديثة الذي فاز بالجوائز الكبرى على متن ثلاث دراجات مختلفة (سوزوكي، ياماها وأبريليا).

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