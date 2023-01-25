فريق براماك يكشف درّاجته الجديدة لموسم 2023 من بطولة الموتو جي بي
أصبح فريق براماك ريسينغ أحدث الفرق التي تكشف عن كسوتها الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم للموتو جي بي.
أكمل الفريق الموسم الماضي كأفضل الفرق المستقلة، وذلك بعد حلوله رابعًا في الترتيب العام مُساهمًا بثماني منصّات تتويج ضمن نجاح دوكاتي في الظفر بلقب الصانعين.
وستُواصل براماك لعب دور الفريق الرديف لدوكاتي في 2023، وستكون الحظيرة الزبونة الوحيدة التي تحصل على درّاجات مدعومة مصنعيًا بشكلٍ كامل.
كما سيُحافظ الفريق على تشكيلته المكوّنة من يوهان زاركو وخورخي مارتن، حيث وقّع الأخير على عقدٍ بعامٍ إضافيٍ مع الفريق بعد أن خسر معركة مقعد الفريق المصنعي لصالح إنيا باستيانيني.
وكشف الفريق اليوم عن درّاجته الجديدة ضمن حدثٍ أُقيم في إيطاليا، حيث بقيت الكسوة على حالها في المجمل بعد التوقيع على شراكة جوهريّة مع بريما منتصف الموسم الماضي.
وكان زاركو قد أكمل الموسم المنقضي برصيد 166 نقطة في المركز الثامن في الترتيب العام متقدّمًا بـ 14 نقطة على زميله مارتن.
الصورة من قبل: براماك ريسينغ
الصورة من قبل: براماك ريسينغ
الصورة من قبل: براماك ريسينغ
الصورة من قبل: براماك ريسينغ
الصورة من قبل: براماك ريسينغ
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