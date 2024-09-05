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فريق براماك-ياماها يتعاقد مع أوليفيرا لموسم 2025

سينتقل ميغيل أوليفيرا إلى براماك ليترك بذلك مقعدًا واحدًا شاغرًا في البطولة لموسم 2025.

تم التحديث:
ميغيل أوليفيرا ولين جارفيس مدير ياماها

ميغيل أوليفيرا ولين جارفيس مدير ياماها

الصورة من قبل: ياماها

سينضمّ أوليفيرا إلى ياماها للمشاركة مع فريقها المصنعيّ الجديد براماك في موسم 2025 من بطولة العالم للموتو جي بي.

مثلما كان متوقّعصا، سيُغادر أوليفيرا سفوف فريق تراكهاوس ريسينغ بعد موسمين ليُصبح درّاجًا مصنعيًا لياماها العام المقبل، حيث سيتسابق بدرّاجة "ام1" مع فريق براماك.

وسيجلب البرتغالي معه خبرة واسعة من كاي تي ام وأبريليا وسينضمّ إلى براماك مع خمسة انتصارات في جعبته وسبع منصّات تتويج.

وكانت مغادرته لعائلة أبريليا قد تأكّدت الشهر الماضي عندما تعاقد فريق تراكهاوس مع آي أوغورا الفائز في الموتو 2 ليُجاور راؤول فيرنانديز العام المقبل.

وقال أوليفيرا: "إنّه لشرفٌ كبير أن أمثّل علامة أيقونيّة في رياضتنا مثل ياماها. دائمًا ما نظرت إلى الدرّاجات الزرقاء بشغفٍ كبيرٍ طوال أعوام تطوّري ووصولي إلى الموتو جي بي".

وأكمل: "أصبح ذلك حقيقة الآن، وأودّ شكر شركة ياماها على التزامها تجاهي في هكذا مرحلة انتقاليّة مهمّة بالنسبة للمشروع. كان السيد لين جارفيس شخصيّة أساسيّة في بدء المحادثات وإنجاح هذه الصفقة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ بوسعي أن أكون مفيدًا في هذه الفترة الانتقاليّة لإعادة الدرّاجة إلى القمّة. أودّ شكر السيد كامبينوتي، وكذلك جيرو بورسوي وجميع طاقم براماك على بدء هذه الرحلة معًا. لا يُمكنن أن أكون أسعد وأكثر حماسًا لبدء هذا الفصل الجديد".

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