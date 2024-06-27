فريق براماك سيُغادر دوكاتي ويُصبح الفريق الرديف لياماها في 2025

ستُغادر براماك دوكاتي بدءًا من موسم 2025 من بطولة العالم للموتو جي بي لتُصبح الفريق الرديف لياماها، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم" ومن المتوقّع أن يأتي الإعلان الرسمي نهاية هذا الأسبوع.

سيُنهي الفريق شراكة عقدين من الزمن تقريبًا مع دوكاتي كفريقٍ رديف لتبني العرض الذي تقدّمت به ياماها.

وكان فريقنا "موتورسبورت.كوم" قادرًا على تأكيد القرار المتّخذ، ومن المنتظر أن يأتي الإعلان الرسمي نهاية هذا الأسبوع في أسين ضمن جائزة هولندا الكبرى الجولة الثامنة من موسم 2024 من بطولة الموتو جي بي.

وفي ظلّ هذا القرار بمغادرة دوكاتي، ستُفرّط براماك بعقدٍ بعامين مع الصانع الإيطالي كان يمنحها درّاجتين مصنعيّتين.

وتأتي هذه الأنباء على إثر قرار دوكاتي بعدم ترقية خورخي مارتن إلى الفريق المصنعي في 2025 لصالح التعاقد مع مارك ماركيز، وهو ما أجبر المتصدّر الحالي للبطولة على التوقيع مع أبريليا.

وكان فريق براماك قد دخل البطولة في 2022 عبر رعاية فريق هوندا ريسينغ، ومن ثمّ انتقل إلى شراكة مع فريق دانتين المستخدم لدرّاجات دوكاتي.

ومرّت الشراكة بين الطرفين بتقلّبات منذ ذلك الحين، إلى أن أصبح براماك فريقًا شريكًا في 2020، ليتمتّع بأفضل المعدّات المتاحة من المُصنّع.

وتوصّل الطرفان إلى اتّفاقٍ يقضي بمواصلة الشراكة في 2025 و2026 العام الماضي وفق ذات الشروط والمعدّات.

لكنّ كامبينوتي شعر باهتمام متنامٍ من دوكاتي بفريق "في.آر46"، بل طرحت دوكاتي إمكانيّة "تفريط" براماك في درّاجة رسميّة لفريق فالنتينو روسي، وهو ما أطلق حربًا بين الطرفين.

وكان فريق روسي هو الخيار الأوّل لياماها لاستعادة فريقٍ رديف، وذلك بالنظر إلى الروابط التاريخيّة بينهما وحقيقة أنّ بطل العالم تسع مرّات يلعب دور سفير العلامة حاليًا.

لكنّ الإجابة كانت سلبيّة سريعًا، وأصبح فريق براماك "الخطّة ب".

لكنّ رفض ماركيز التعاقد مع براماك في موجيللو مثّل العامل الحاسم في النهاية.