فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي

يدخل فريق براماك الموسم الجديد بتشكيلة جديدة بعد ترقية جاك ميلر وفرانشيسكو بانيايا إلى الفريق المصنعيّ لهذا العام.

وتمّ تعويضهما بيوهان زاردو وخورخي مارتن لهذا الموسم.

وخلال الاختبارات الأوّليّة للموسم الجديد في قطر، شُوهد شعار الفورمولا واحد على القسم الخلفيّ من درّاجة مارتن، وأكّد متحدّثٌ باسم الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ذلك جاء على إثر طلب من دومينيكالي.

وتربط علاقة متينة بين دومينيكالي، الذي ترأس لامبورغيني إثر مغادرته لفريق فيراري نهاية 2013، وباولو كامبينوتي مالك براماك، كما أنّ علامة لامبورغيني تظهر على درّاجته.

وقال المتحدّث باسم الفريق: "دومينيكالي قريبٌ جدًا من كامبينوتي، وطلب منه إن كان بوسعه وضع الشعار على الدرّاجة".

وسيبقى الشعار حاضرًا على درّاجتَي الفريق عندما ينطلق الموسم نهاية الشهر الجاري في قطر.