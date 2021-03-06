موتو جي بي / أخبار عاجلة
فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي
سيضع فريق براماك دوكاتي شعار بطولة العالم للفورمولا واحد على درّاجتَيه لموسم 2021 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" على إثر طلبٍ من ستيفانو دومينيكالي مدير البطولة.
يدخل فريق براماك الموسم الجديد بتشكيلة جديدة بعد ترقية جاك ميلر وفرانشيسكو بانيايا إلى الفريق المصنعيّ لهذا العام.
وتمّ تعويضهما بيوهان زاردو وخورخي مارتن لهذا الموسم.
وخلال الاختبارات الأوّليّة للموسم الجديد في قطر، شُوهد شعار الفورمولا واحد على القسم الخلفيّ من درّاجة مارتن، وأكّد متحدّثٌ باسم الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ذلك جاء على إثر طلب من دومينيكالي.
وتربط علاقة متينة بين دومينيكالي، الذي ترأس لامبورغيني إثر مغادرته لفريق فيراري نهاية 2013، وباولو كامبينوتي مالك براماك، كما أنّ علامة لامبورغيني تظهر على درّاجته.
وقال المتحدّث باسم الفريق: "دومينيكالي قريبٌ جدًا من كامبينوتي، وطلب منه إن كان بوسعه وضع الشعار على الدرّاجة".
وسيبقى الشعار حاضرًا على درّاجتَي الفريق عندما ينطلق الموسم نهاية الشهر الجاري في قطر.
المشاركات
التعليقات
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
25-11-2020
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق البرتغال
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
عرض الشرائح
تحميل القارئ الصوتي