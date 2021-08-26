فريق "اس آر تي" يُغادر الموتو جي بي والاتّجاه للإعلان عن فريق جديد في ميزانو

انضمّت "اس آر تي" إلى فئة الموتو 3 في 2015 وتوسّعت إلى فئة الموتو 2 في 2018 قبل أن تنضمّ إلى الفئة العليا في 2019 من خلال فريقٍ رديف لياماها.

وباستعانتها بفرانكو موربيديللي بدعمٍ مصنعي في 2019، ومن ثمّ فابيو كوارتارارو في 2020 وفالنتينو روسي في 2021، بنت "اس آر تي" روابط متينة مع ياماها بالمقارنة مع ما كان عليه الحال سابقًا مع فريق "تيك3" على صعيد الدعم المصنعي.

وحقّق الفريق ستّة انتصارات في الموتو جي بي، وحلّ موربيديللي كأفضل درّاجي ياماها العام الماضي كوصيف لجوان مير.

وكانت بيتروناس الراعية الرئيسيّة للفريق قد أعلنت مغادرتها نهاية الموسم الجاري خلال جائزة النمسا الكبرى، كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أنّ فريقَي الموتو 2 والموتو 3 سيُغادران.

لكنّ "اس آر تي" أعلنت الآن عن إنهاء مشاركتها في جميع الفئات الثلاث بدءًا من 2022، على أن يقوم رازلان رازالي مدير الفريق وجوهان ستيغفلت بتشكيل هيئة جديدة سيتمّ الإعلان عنها في جائزة سان مارينو الكبرى.

وضمن بيان قال رازالي: "مررنا برحلة مدهشة على مدار الأعوام الماضية. من بداية صغيرة في 2015 فقد حقّقنا خطوة رائعة في 2018 عندما أمّنا دخولنا إلى الموتو جي بي وقمنا ببناء فريقٍ من الصفر".

وأضاف: "تواجدنا على شبكة الانطلاق في 2019 وبعد أربعة سباقات فقط من موسمنا الأوّل فقد كنّا على الصفّ الأوّل من شبكة الانطلاق".

وأكمل: "وبحلول السباق السابع فقد حقّقنا منصّة تتويجنا الأولى. حقّقنا انتصارنا الأوّل كفريق رديف لياماها للمرّة الأولى منذ 20 عامًا وحللنا في المركز الثاني في كلٍ من بطولة الفرق والدرّاجين".

وأردف: "ضممنا الأفضل على الإطلاق فالنتينو روسي في 2021. كانت هذه قصّة مدهشة. سيخوض الفريق سباقه الأخير في فالنسيا ونشكر كلّ الطاقم والدرّاجين والمشجّعين والشركاء على دعمهم. خاصة بيتروناس التي لولاها لما كان كلّ هذا ممكنًا".