فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021

سُمح لكاي تي ام وأبريليا من خلال القوانين باستثنائهما من تجميد التطوير المفروض على المصنّعين الآخرين هوندا، وياماها، ودوكاتي وسوزوكي. لكن كجزء من تدابير لخفض النفقات على إثر أزمة وباء كورونا، اتّفق جميع المصنّعين على تجميد تطوير المحرّكات.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي أنّ "كاي تي ام" سيُسمح لها الآن بتطوير محرّكاتها للعام المقبل بعد فقدانها الآن للامتيازات المبنيّة على النتائج على إثر انتصارَي براد بيندر وميغيل أوليفيرا في سباقَي التشيك وستيريا.

لكنّ هذه الخطوة أثارت غضب عددٍ من المصنّعين، وفق ما كشفه مصدرٌ مطّلعٌ لموقعنا "موتورسبورت.كوم" كان حاضرًا في اجتماعي جمعيّة المصنّعين قبيل جائزة ستيريا الكبرى.

وقال المصدر لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعتقد بأنّ كاي تي ام تُحضّر محرّكًا خارقًا لموسم 2021. بخلاف الجميع، فإنّها ستكون قادرة على فتح وتعديل محرّكها من دون قيود. في الحقيقة يُمكنها تقديم محرّكٍ جديدٍ بالكامل في حال أرادت ذلك".

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مقترح جمعيّة المصنّعين الأصليّ كان يقضي بالسماح لـ "كاي تي ام" بمواصلة استخدام محرّكين إضافيين مثلما هو عليه الحال الآن، ما يعني أنّها ستحصل على تسعة محرّكات في 2021 على افتراض عودة الموسم إلى روزنامة من 20 سباقًا، بينما يقتصر منافسوها على 7 وذلك بعد تعبيرها عن مخاوفها إزاء موثوقيّة تصميم محرّكاتها الحاليّة.

وفي ظلّ عدم التوصّل إلى موقفٍ موحّدٍ من قبل المصنّعين الستّة، فقد تدخّل المسؤولون عن مفوّضيّة الجائزة الكبرى عبر ذكر القوانين الجديدة المتعلّقة بالمصادقة على المكوّنات، التي تنضّم المحرّك والملحقات الانسيابيّة.

وأدّى ذلك إلى تفاقم الغضب تجاه كاي تي ام، حيث عبّر البعض عن انزعاجه من الأفضليّة التي ستحصل عليها "كاي تي ام" عبر السماح لها بتطوير محرّكها في الوقت الذي يتعيّن فيه على الآخرين استخدام النسخ الحاليّة طوال موسم 2021.