فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

ضمن التغيير الأكبر على صيغة عطلة نهاية الأسبوع منذ عدّة عقود، ستعتمد الموتو جي بي سباقات قصيرة بنصف مسافة السباق الرئيسي أيّام السبت في كلّ جولات 2023.

وستكون تلك السباقات القصيرة مستقلّة ولن تُعتمد نتيجتها كنتيجة تصفيات للسباق الرئيسي الذي سيُقام يوم الأحد مثل المعتاد.

وجاءت هذه الصيغة الجديدة لتُمثّل مفاجأة بالنسبة للدرّاجين عند الإعلان باعتمادها في جميع الجولات الـ 21، على عكس الفورمولا واحد التي تعتمد تلك الصيغة في ستّ جولات فقط.

وكان أغلب الدرّاجين قد وقّعوا على عقودهم حينها، وهو ما يعني عدم تضمين هذه الصيغة الجديدة في حساباتهم الماليّة.

وطرح الدرّاجون مسألة زيادة عامل المجازفة عبر هذه المنافسة الإضافيّة في عطلة نهاية الأسبوع ومضاعفة قدر التسابق، وهو ما دفع العديد من وكلاء الأعمال للمطالبة بزيادة المستحقّات الماليّة لدرّاجيهم لقاء أدائهم في السباقات القصيرة.

وازدادت أهميّة ذلك بالنظر إلى حقيقة أنّ الرواتب أصبحت أقلّ حاليًا بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق، مع تفضيل منح علاوات ماليّة مقابل الأداء.

وأُقيمت العديد من الاجتماعات في ماليزيا على هامش التجارب الشتويّة الأسبوع الماضي، لكن من دون التوصّل إلى اتّفاقٍ بعد.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفكرة الأوليّة تمحورت حول تشكيل صندوق أموال مشترك يُقتسم إلى نصفين: نصفٌ تدفعه الفرق بحصصٍ متساوية، ونصفٍ آخر تدفعه دورنا مالكة الحقوق التجاريّة للبطولة.

لكنّ ذلك المقترح لن يُعرض على دورنا أصلًا الآن نتيجة عدم وجود إجماعٍ عليه بين الفرق والمصنّعين في ظلّ عدم رغبة البعض في دفع أموالٍ سيفوز بها غريمه في المقابل، وهو موقفٌ مُتفهّم بالنظر إلى التباين الكبير في عدد الدرّاجات بين المصنّعين: 8 دوكاتي، و4 لكلٍ من هوندا وكاي تي ام وأبريليا، و2 لياماها.