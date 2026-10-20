موتو جي بي

فرق الموتو جي بي تتلقى تأكيدات بشأن إقامة جائزة قطر الكبرى في موعدها

رغم تأجيل السباق في البداية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، تشير المعطيات إلى احتمال إقامته مجددًا خلال ثلاثة أسابيع.

منشور: 20-10-2026

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إنطلاقة السباق

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أبلغت رابطة فرق الموتو جي بي الفرق بأنها تعتزم المضي قدمًا في إقامة جائزة قطر الكبرى بعد ثلاثة أسابيع، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

كان من المقرر إقامة السباق في أبريل، قبل تأجيله إلى الفترة الممتدة من 6 إلى 8 نوفمبر، عقب اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير.

ولا يزال الصراع مستمرًا، فيما تنصح معظم الدول الأوروبية مواطنيها بتأجيل أي سفر إلى قطر، رغم أن حدة الأوضاع لم تعد كما كانت خلال المراحل الأولى من الحرب. ومع ذلك، ترى مجموعة الموتو جي بي للترفيه الرياضي، الجهة المنظمة للبطولة، أن الضمانات التي تلقتها من السلطات القطرية والمنظم المحلي كافية لضمان سلامة الحدث.

ومن المقرر أن تكون جائزة قطر الكبرى المحطة الثالثة ضمن ثلاث جولات متتالية، تبدأ بجائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، تليها الجولة الماليزية في الأسبوع الذي يليه.

وقبل 15 يومًا من الموعد المقرر لبدء تجهيز بادوك الموتو جي بي في حلبة لوسيل الواقعة على أطراف العاصمة الدوحة، أرسلت الرابطة الدولية لفرق سباقات الطرق رسالة إلكترونية إلى جميع الفرق لإبلاغها بنيتها إقامة السباق.

وشددت الرابطة في رسالتها على أن المنظم المحلي وضع خطة طوارئ خاصة، تدعمها الإرشادات التي تتلقاها مجموعة الموتو جي بي للترفيه الرياضي. كما أوضحت الجهة الممثلة للفرق أنها على تواصل مع السفارات المعنية، مشيرة إلى أن أيًا منها لم يوصِ بتغيير النهج المتبع.

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وخلال الأسابيع الماضية، عقدت الفرق اجتماعات عديدة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البطولة، الذين أكدوا باستمرار رغبتهم في إقامة السباق. وفي هذا السياق، يبرز التغيير في موقف ياماها وهوندا، الصانعين اليابانيين اللذين عارضا بشدة في البداية إرسال أي من أفرادهما إلى منطقة تشهد نزاعًا مسلحًا.

وتكتسب حالة ياماها أهمية خاصة، إذ وجّهت الشركة قبل نحو شهرين موظفي الخدمات اللوجستية للبحث عن مسارات طيران بديلة لجميع أفرادها، لتجنب السفر عبر المنطقة المتضررة. ولا يزال من غير الواضح ما التدابير التي ستتخذها الشركات المشاركة في البطولة، في ظل سياساتها الداخلية التي تمنع الموظفين من السفر إلى المناطق المصنفة غير مستقرة.

أما الدراجون، فتتباين مواقفهم بين أغلبية تشعر بالقلق إزاء السفر إلى الدوحة، وآخرين لم يبدوا أية تحفظات على المشاركة. ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، يفضل ثلاثة أرباع دراجي البطولة تجنب خوض السباق هناك، مقابل 25 بالمئة تؤيد المضي قدمًا في إقامته.

ومن المنتظر أن تأتي المحطة المهمة التالية يوم الخميس، عندما يُسأل الدراجون عن موقفهم من المسألة في أستراليا.

وخلال الحوار المستمر بين مجموعة الموتو جي بي للترفيه الرياضي والفرق، شدد كل من الرئيس التنفيذي كارميلو إزبيليتا وابنه كارلوس، نائب الرئيس التنفيذي للبطولة، على الرسالة التي تلقياها من الحكومة القطرية، والتي تؤكد أن مطار حمد الدولي يعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقته الاستيعابية.

وقال إزبيليتا في إندونيسيا: "نراقب الوضع عن كثب. نخطط للسفر إلى قطر، لكن سلامة جميع العاملين والجماهير تأتي بطبيعة الحال على رأس أولوياتنا. وسنواصل متابعة التطورات".

ومن المقرر أيضًا أن تستضيف حلبة لوسيل سباق الفورمولا 1 خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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