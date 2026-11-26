موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

فرانشيسكو بانيايا يودّع دوكاتي ويكشف عن إصابة في الرأس تسببت في غيابه عن جائزة فالنسيا

إصابة مزدوجة، بينها نزيف طفيف في الرأس، أنهت مسيرة بانيايا مع دوكاتي قبل موعدها

راشيت ثوكرال

منشور: 26-11-2026

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فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

عجز فرانشيسكو بانيايا عن إيجاد الكلمات المناسبة وهو يودّع دوكاتي عشية انطلاق جائزة فالنسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، كاشفًا أنه لن يتمكن من المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بسبب إصابة في الرأس.

وكان بطل العالم ثلاث مرات قد تعرّض لسقوط عنيف من دراجته خلال السباق القصير في لوسيل، بعدما اصطدم به فيرمين ألدغير بشكل خارج عن السيطرة عند المنعطف الأول.

وشُخّصت إصابة الإيطالي في قدمه على الفور، ما حرمه من المشاركة في السباق الرئيسي في قطر، وكذلك جائزة البرتغال الكبرى التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي.

وكان بانيايا يأمل في العودة إلى المنافسات في فالنسيا هذا الأسبوع، لإنهاء فصله الحافل بالإنجازات مع دوكاتي، لكنه لم يحصل على التصريح الطبي اللازم للعودة إلى القيادة.

وعلى الرغم من حاجته إلى العكازات لمساعدته على الحركة، سافر بانيايا مع ذلك لتوديع الفريق الذي أحرز معه لقبي بطولة العالم للموتو جي بي في عامي 2022 و2023.

وعند وصوله، فاجأته دوكاتي بدراجة "جي بي26" مطلية باللونين الأبيض والأحمر، كانت قد أعدتها لتكون دراجته في الظهور الأخير الذي كان من المفترض أن يجمعه بالفريق.

وغلب التأثر على بانيايا خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي خاص، إذ كشف السائق البالغ من العمر 29 عامًا أن الأطباء رصدوا كمية صغيرة من النزيف في رأسه عقب حادثه في قطر.

وقال بانيايا متأثرًا، وهو يتلعثم في كلماته: "كانت هذه هدية أرادت دوكاتي تقديمها لي. من المؤسف بالنسبة لي أنني لا أستطيع التسابق على هذه الدراجة".

وأضاف: "لطالما أحببت دوكاتي. ولطالما أحببت هذا الفريق. لقد عشنا معًا أفضل اللحظات في مسيرتي. من المؤسف ألا أتمكن من القيادة للمرة الأخيرة، لكن الطبيب رفض ذلك. المشكلة ليست في القدمين، فحالتهما أصبحت جيدة تقريبًا".

وأكمل: "كان الحادث الذي تعرضت له في قطر عنيفًا للغاية. تعرضت لضربة في الرأس، ولا يزال هناك بعض الدم في رأسي. أعتقد أنه نزيف. لسنا قلقين من ذلك لأنه طفيف جدًا، لكن هناك احتمالًا لحدوث مضاعفات أكبر، ولذلك لا يمكننا أن نعيش لحظاتنا الأخيرة معًا على الدراجة".

واختتم قائلًا: "هذا أمر مؤسف بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة إلى فريقي والجميع".

وكان بانيايا قد استهل مسيرته في بطولة العالم للموتو جي بي مع فريق براماك في عام 2019، قبل أن ينتقل إلى الفريق المصنعي بعد ذلك بعامين.

وقاد الإيطالي دوكاتي إلى أنجح حقبة في تاريخها ضمن البطولة، بعدما أحرز لقب السائقين لموسمين متتاليين في عامي 2022 و2023.

واعترف المدير العام لدوكاتي، جيجي دال إينيا، علنًا بأن بانيايا هو ثاني أهم دراج في تاريخ الشركة المصنعة، خلف كايسي ستونر وحده.

لكن نتائج بانيايا تراجعت بشدة في عام 2025، بعدما واجه صعوبات مع دراجة "جي بي25"، وكرر مرارًا أن أسلوب قيادته لا يتناسب مع الحمض النووي للدراجة.

وتزامن تراجع مستوى بانيايا مع وصول مارك ماركيز إلى دوكاتي، ما دفع دال إينيا إلى استبداله ببيدرو أكوستا، نجم كيه تي إم الصاعد.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

وسينتقل بانيايا إلى أبريليا في العام المقبل بموجب عقد يمتد لأربعة أعوام، لكنه بدا متأثرًا وهو يودّع فريقًا كان يأمل في السابق أن ينهي مسيرته معه.

وقال: "أريد أن أشكر دوكاتي على كل شيء. لقد آمنت كثيرًا بهذا المشروع. أتيحت لي إمكانية الاختيار للمرة الأولى في عام 2017، أما أول تواصل بيننا فكان في عام 2016. وبعد رهان، سمحوا لي بخوض أول 10 لفات على دراجتهم في الموتو جي بي خلال حصة اختبارية. كان ذلك أمرًا مذهلًا بالنسبة لي".

وأضاف: "بعد عام واحد فقط، تواصلت مع دوكاتي مجددًا وبدأنا الحديث عن انضمامي إلى الموتو جي بي. كان ذلك خلال موسمي الأول في الموتو 2".

وتابع: "آمنا بأنفسنا معًا. آمنت كثيرًا بدوكاتي، وآمنت دوكاتي كثيرًا بي، وبدأنا هذه الرحلة التي جلبت لنا الكثير من المجد. كانت رحلة جميلة: 31 انتصارًا، و63 منصة تتويج، ولقبان. لا يمكن لأحد أن يسلبنا هذه النتائج".

وأكمل: "هذا يفوق بكثير ما كنت أتوقعه عندما كنت طفلًا صغيرًا، عندما كنت مجرد حالم. وقد نال ذلك الطفل الحالم مكافأة على أحلامه".

وفي حديثه عن الصعوبات التي واجهها مؤخرًا، قال: "كنت ببساطة سيئ الحظ، إذ اختلفت طبيعة الدراجة قليلًا خلال الموسمين الأخيرين، ولم أتمكن من التأقلم معها، ولم أكن قادرًا على أن أكون سريعًا كما أعرف أنني أستطيع، أو كما أريد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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