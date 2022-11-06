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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى تقرير السباق

فرانشيسكو بانيايا يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2022 ورينز يفوز في سباق فالنسيا الختامي

نجح فرانشيسكو بانيايا بحسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2022 عبر حلوله تاسعًا في سباق فالنسيا الختامي الذي فاز به أليكس رينز لصالح سوزوكي ضمن سباقها الأخير في البطولة.

فرانشيسكو بانيايا يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2022 ورينز يفوز في سباق فالنسيا الختامي

كان فابيو كوارتارارو دراج ياماها بحاجة لتحقيق الفوز بالسباق لتكون لديه رصة ضئيلة بحسم اللقب، في ظل حاجة بانيايا لأن يكمل السباق في المركز الـ 14 على الأقل ليفوز بالبطولة وتأمين أول ألقاب دوكاتي منذ 2007.

وبالرُغم من الإثارة التي شهدها السباق وتفوّق كوارتارارو على بانيايا على المسار، لكن المركز التاسع للإيطالي كان كافيًا ليحقق اللقب ويكون أول إيطاليا يحصد البطولة منذ لقب فالنتينو روسي في 2009.

في المقدمة، نجح رينز في صد هجمات خورخي مارتين المبكرة ليحصد فوزًا عاطفيًا بالسباق الأخير لسوزوكي في الموتو جي بي.

وتمكن رينز من التقدم من المركز الخامس على شبكة الانطلاق لينتزع الصدارة في وقت مبكر متقدمًا على مارتين ومارك ماركيز.

فيما تراجع كوارتارارو لفترة وجيزة خلف بانيايا، لكنه عاد للتقدم من جديد ضمن معركة الثنائي على المركز الخامس.

فيما منحت حركة تجاوز عدائية من ماركيز على جاك ميلر دراج دوكاتي دراج هوندا المركز الثالث، ما فتح الباب أمام كوارتارارو ليحتل المركز الرابع.

ودافع الفرنسي عن مركزه أمام ميلر، لكن الأسترالي تمكن من الإطاحة به عند المنعطف الثاني.

وبعد أن تقدم إلى المركز الخامس خلف زميله ميلر، تراجع بانيايا خلف كوارتارارو من جديد، وكذلك تم تجاوزه من قِبَل براد بيندر وميغيل أوليفيرا وجوان مير، ولوكا ماريني وإينيا باستيانيني ليكتفي بالمركز التاسع.

في النهاية، نجح بيندر في انتزاع مركز الوصافة من مارتين في اللفة ما قبل الأخيرة، بينما اكتفى كوارتارارو بالمركز الرابع أمام أوليفيرا، مير، ماريني وباستيانيني.

فيما أكمل بانيايا وفرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق
1   42 Spain أليكس رينز Suzuki 27 -  
2   33 South Africa براد بيندر KTM 27 0.396 0.396
3   89 Spain خورخي مارتن Ducati 27 1.059 1.059
4   20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 27 1.911 1.911
5   88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 27 7.122 7.122
6   36 Spain جوان مير Suzuki 27 7.735 7.735
7   10 Italy لوكا ماريني Ducati 27 8.524 8.524
8   23 Italy إنيا باستيانيني Ducati 27 12.038 12.038
9   63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 27 14.441 14.441
10   21 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 27 14.676 14.676
11   72 Italy ماركو بيزيتشي Ducati 27 17.655 17.655
12   25 Spain راؤول فيرنانديز KTM 27 24.870 24.870
13   87 Australia ريمي غاردنر KTM 27 26.546 26.546
14   30 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 27 26.610 26.610
15   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو Ducati 27 31.819 31.819
16   35 United Kingdom كال كراتشلو Yamaha 27 1:28.870 1:28.870

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فالنتينو روسي: بانيايا "ليس في حالته المعتادة" قُبيل السباق الحاسم للقب في فالنسيا
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فالنتينو روسي: بانيايا "ليس في حالته المعتادة" قُبيل السباق الحاسم للقب في فالنسيا

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فرانشيسكو بانيايا يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2022 ورينز يفوز في سباق فالنسيا الختامي

نجح فرانشيسكو بانيايا بحسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2022 عبر حلوله تاسعًا في سباق فالنسيا الختامي الذي فاز به أليكس رينز لصالح سوزوكي ضمن سباقها الأخير في البطولة.

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