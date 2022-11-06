فرانشيسكو بانيايا يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2022 ورينز يفوز في سباق فالنسيا الختامي
نجح فرانشيسكو بانيايا بحسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2022 عبر حلوله تاسعًا في سباق فالنسيا الختامي الذي فاز به أليكس رينز لصالح سوزوكي ضمن سباقها الأخير في البطولة.
كان فابيو كوارتارارو دراج ياماها بحاجة لتحقيق الفوز بالسباق لتكون لديه رصة ضئيلة بحسم اللقب، في ظل حاجة بانيايا لأن يكمل السباق في المركز الـ 14 على الأقل ليفوز بالبطولة وتأمين أول ألقاب دوكاتي منذ 2007.
وبالرُغم من الإثارة التي شهدها السباق وتفوّق كوارتارارو على بانيايا على المسار، لكن المركز التاسع للإيطالي كان كافيًا ليحقق اللقب ويكون أول إيطاليا يحصد البطولة منذ لقب فالنتينو روسي في 2009.
في المقدمة، نجح رينز في صد هجمات خورخي مارتين المبكرة ليحصد فوزًا عاطفيًا بالسباق الأخير لسوزوكي في الموتو جي بي.
وتمكن رينز من التقدم من المركز الخامس على شبكة الانطلاق لينتزع الصدارة في وقت مبكر متقدمًا على مارتين ومارك ماركيز.
فيما تراجع كوارتارارو لفترة وجيزة خلف بانيايا، لكنه عاد للتقدم من جديد ضمن معركة الثنائي على المركز الخامس.
فيما منحت حركة تجاوز عدائية من ماركيز على جاك ميلر دراج دوكاتي دراج هوندا المركز الثالث، ما فتح الباب أمام كوارتارارو ليحتل المركز الرابع.
ودافع الفرنسي عن مركزه أمام ميلر، لكن الأسترالي تمكن من الإطاحة به عند المنعطف الثاني.
وبعد أن تقدم إلى المركز الخامس خلف زميله ميلر، تراجع بانيايا خلف كوارتارارو من جديد، وكذلك تم تجاوزه من قِبَل براد بيندر وميغيل أوليفيرا وجوان مير، ولوكا ماريني وإينيا باستيانيني ليكتفي بالمركز التاسع.
في النهاية، نجح بيندر في انتزاع مركز الوصافة من مارتين في اللفة ما قبل الأخيرة، بينما اكتفى كوارتارارو بالمركز الرابع أمام أوليفيرا، مير، ماريني وباستيانيني.
فيما أكمل بانيايا وفرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|42
|أليكس رينز
|Suzuki
|27
|-
|2
|33
|براد بيندر
|KTM
|27
|0.396
|0.396
|3
|89
|خورخي مارتن
|Ducati
|27
|1.059
|1.059
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|Yamaha
|27
|1.911
|1.911
|5
|88
|ميغيل أوليفيرا
|KTM
|27
|7.122
|7.122
|6
|36
|جوان مير
|Suzuki
|27
|7.735
|7.735
|7
|10
|لوكا ماريني
|Ducati
|27
|8.524
|8.524
|8
|23
|إنيا باستيانيني
|Ducati
|27
|12.038
|12.038
|9
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|Ducati
|27
|14.441
|14.441
|10
|21
|فرانكو موربيديلي
|Yamaha
|27
|14.676
|14.676
|11
|72
|ماركو بيزيتشي
|Ducati
|27
|17.655
|17.655
|12
|25
|راؤول فيرنانديز
|KTM
|27
|24.870
|24.870
|13
|87
|ريمي غاردنر
|KTM
|27
|26.546
|26.546
|14
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|Honda
|27
|26.610
|26.610
|15
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|Ducati
|27
|31.819
|31.819
|16
|35
|كال كراتشلو
|Yamaha
|27
|1:28.870
|1:28.870
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