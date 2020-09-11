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فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

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فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

قال فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات في "موتو جي بي"، أنه يشعر "بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيخوضون  المنافسات على حلبة موجيللو، معبراً عن اعتقاده بأنهم سيستمتعون بشكل كبير بهذه التجربة.

ستقام جائزة توسكانا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة موجيللو العريقة، والتي تستضيف سباقات البطولة للمرة الأولى منذ 1994 حين أقيمت عليها جائزة إيطاليا الكبرى.

وبسبب جائحة "كوفيد-19"، اضطرت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، التخلي عن جولة موجيللو لهذا الموسم.

وكان دراج ياماها قد اختبر سيارة فيراري على مدار يومين في موجيللو عام 2008، حيث وصف تلك التجربة "بالمذهلة"، مشيراً إلى المنعطفين السادس والسابع وكذلك منعطفي "أرابياتا" بأنها ستكون تجربة "لا تصدق" على متن سيارة فورمولا واحد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أشعر بالغيرة الشديدة خاصة وأننا لن ننافس في موجيللو هذا الموسم. بالنسبة لي وللكثير من الدراجين، فإنها تعتبر إحدى أفضل الحلبات في العالم للدراجات وكذلك بالنسبة للسيارات".

وتابع: "قدت سيارة فيراري مرتين في موجيللو، وقد كانت تجربة مذهلة. إحداهما كانت ضمن ظروف جوية ماطرة، وقد كانت تجربة لا تصدق، خاصة المنعطفين السادس والسابع وبعدهما ’أرابياتا 1 و2’".

وأردف: "في ’أرابياتا 2’ تدخل بسيارة فورمولا واحد ضاغطاً دواسة الوقود إلى أقصاها بسرعة 275 كيلومتراً في الساعة، ويكون مدى الرؤية معدوماً تماماً لأن سيارة الفورمولا واحد أخفض بكثير مقارنة بالدراجة، لذا فإنك لا ترى مخرج المنعطف. أعتقد أنهم سيستمتعون على الحلبة، وأشعر بفضول كبير لمتابعة المنافسات يوم الأحد".

واسترسل: "أعتقد أن الحلبة ضيقة بعض الشيء للسيارات التي باتت كبيرة. لكنني أعتقد أن الجميع سيستمتع بالمنافسات في موجيللو".

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يشار إلى أن روسي اختبر سيارة فيراري بشكل متكرر مع بداية الألفية، حيث أكمل عدة اختبارات في فالنسيا عام 2006 إلى جانب عدد من سائقي البطولة آنذاك.

وأثيرت سابقاً تكهنات كثيرة حيال إمكانية انتقاله للمشاركة في الفورمولا واحد بشكل كامل، لكن روسي قرر في نهاية المطاف الالتزام بمشاركاته في "موتو جي بي"، حيث كانت آخر تجاربه على متن سيارة فيراري في كاتالونيا عام 2010 على متن سيارة بمواصفات 2008  وإطارات "جي بي 2".

وعاد روسي خلف مقود سيارة فورمولا واحد شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حين قاد سيارة لويس هاميلتون - مرسيدس - لموسم 2017 في الفورمولا واحد على حلبة ريكاردو تورمو القريبة من فالنسيا، بينما اختبر البريطاني بطل العالم ست مرات وللمرة الأولى دراجة "أم1".

وصرّح ماسيمو ميريغالي رئيس ياماها لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا العام أنهم اضطروا لمنع هاميلتون من الخروج إلى المسار مبكراً بسبب درجات الحرارة المنخفضة، نظراً لأنه كان متشوقاً جداً لتجربة الدراجة على المسار.

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