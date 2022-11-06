فالنتينو روسي: بانيايا "ليس في حالته المعتادة" قُبيل السباق الحاسم للقب في فالنسيا

بانيايا يقترب من أن يكون أول دراج لدوكاتي يُتوّج باللقب منذ 15 عامًا وأول إيطالي يحصد اللقب منذ آخر بطولات روسي في 2009 إذا ما أكمل سباق فالنسيا اليوم في المركز الـ 14 على الأقل، بغض النظر عن المركز الذي سيُنهي فيه فابيو كوارتارارو غريمه على اللقب.

واستشعر روسي - الذي يتواجد في فالنسيا نهاية هذا الأسبوع بعد عام من اعتزاله من الموتو جي بي - عدم الراحة في أداء بانيايا في فالنسيا، لكنه يعتقد بأنه ليس بحاجة لأن يكون في أفضل مستوياته اليوم من أجل حصد اللقب.

فقال: "الأمور في صالح بيكو (بانيايا) على الورق، لكن هنالك فرصة واحدة فقط كي يخسر، وهي ألا يسجل النقاط ويفوز كوارتارارو بالسباق".

وأضاف: "لكن ذلك السباق الختامي للموسم، وسيكون صعبًا، حتى وإن كنت متقدمًا بـ 23 نقطة، كونه ما يزال يتعين عليك أن تكمل ذلك السباق".

وتابع: "لقد تحدثت مع بانيايا، ودومًا ما نتحدث بالقدر الكافي، وحاولت فهم وضع النفسي في الوقت الحالي، لكنه أخبرني بأن كل الأمور على ما يرام، وأنه ينام بشكل جيد، وذلك مستحيل".

وأكمل: "حيث أنك تعاني من أجل النوم في الليالي التي تسبق حسم البطولة، تنام لـ 2 إلى 3 ساعات. أشعر بأنه متشتت بعض الشيء على الدراجة، ليس بيكو المعتاد، ليس ضمن أفضل مستوياته. لكنه ليس بحاجة لذلك، إذا ما أكمل السباق ثامنًا، سيكون ذلك رائعًا".

واختتم: "ما أزال أراه في وضع صعب وذلك طبيعي، إنه أمر إنساني، ومن المستحيل ألا تكون هكذا".