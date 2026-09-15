إعداد وترجمة / خلدون يونس

أُجريت هذه المقابلة مع فابيو كوارتارارو في منطقة الصيانة بحلبة ماركو سيمونشيلي، وسط أجواء يشوبها بعض التوتر بين السائق الفرنسي وياماها.

وبعد تأكيد انتقاله إلى هوندا في الموسم المقبل، يعيش بطل العالم في موتو جي بي لعام 2021 موسمًا انتقاليًا اضطر خلاله إلى التعامل مع الإحباط الناتج عن المنافسة على متن دراجة نارية لا تقترب في الوقت الراهن من المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه.

ولزيادة الأمور سوءًا، ستمنعه الشركة اليابانية المصنّعة من المشاركة في اختبارات يوم الاثنين المقبل في النمسا، حيث كان سيتمكن من تجربة إطارات بيريللي التي ستدخل حيز الاستخدام في عام 2027. وقد أشعل ذلك فتيل التوتر وزاد من تسميم علاقة بدأت كأنها قصة خيالية، لكنها ستنتهي بطريقة أقل مثالية بكثير.

موقعنا "موتورسبورت.كوم": عندما تنظر إلى الوراء، ما الذي تعتقد أنك ستحتفظ به من العامين الأخيرين لك مع ياماها؟

فابيو كوارتارارو: القدرة التي امتلكتها على رد الفعل بعد موسم 2024 الذي لم يكن سهلًا على الإطلاق. عندما كانت لدينا دراجة تعمل بشكل أفضل، وخصوصًا على لفة واحدة، كنت أعرف كيف أتعامل مع الأمر. رغم أننا لم نحقق النتائج التي أردناها في بعض السباقات، تمكنت على الأقل من أن أثبت لنفسي مجددًا أنني ما زلت أمتلك السرعة.

"موتورسبورت": ما الذي جعل الأجواء بين الطرفين متوترة إلى هذا الحد؟

فابيو كوارتارارو: أعتقد أن الأمر يعود إلى مقدار الوقت الذي أمضيناه في القتال من أجل مراكز لم يكن ينبغي أن نكون فيها. في عام 2021 كنت تنافس على بطولة العالم؛ وفي عام 2022 كنت هناك وتنافس عليها أيضًا، حتى لو لم تفز بها. لكن بعد ذلك مررنا بثلاثة أعوام متتالية، 2023 و2024 و2025، لم نكن خلالها نقاتل فعلًا من أجل ما أردناه. ظهرت لحظات صعبة، وأعتقد أن كل شيء مرتبط بذلك إلى حد كبير.

"موتورسبورت": ألم تكن هناك طريقة أقل إزعاجًا لإنهاء هذه العلاقة؟

فابيو كوارتارارو: إنه سؤال معقد. أعتقد أن الطرفين حاولا القيام بأفضل عمل ممكن. كانت هناك لحظات أكثر توترًا، لكن ما يظهر في الصحافة يجري تضخيمه، وهذا يجعل الأمور تبدو أسوأ بكثير مما هي عليه في الواقع. بالطبع، كانت الأمور أفضل في السابق، لكن لا ينبغي أن تعتقدوا أن هذه حرب أيضًا. الأمر يشبه العلاقة: هناك لحظات صعبة، لكن ذلك طبيعي. تبقت أمامنا ثلاثة أشهر معًا، وهذا ليس وقتًا مناسبًا للشجارات بعد قضاء ثمانية أعوام معًا. سننهي الأمر بأفضل طريقة ممكنة، وآمل أن نتمكن في المستقبل من الحديث بإيجابية عن كل ما حققناه.

فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ الصورة من قبل: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"موتورسبورت": ما تقييمك للمشروع نفسه؟ ما نقاط الضعف أو المشاكل التي منعتك من تحقيق القدر الذي كنت تتوقعه من التقدم؟

فابيو كوارتارارو: هذا العام، فاجأني أول اختبار أجريناه في برشلونة بطريقة إيجابية. لكننا بعد ذلك لم نتمكن من اتخاذ خطوة إلى الأمام بشكل عام. عندما تطرح دراجة جديدة، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى ضبط، لكننا لم نتمكن من إحراز تقدم من حيث السرعة، وجعل الدراجة تنعطف، والتماسك أو القوة. بالنسبة إليّ، من الصعب تقديم تشخيص دقيق؛ وأنا متأكد من أن الأشخاص في ياماها يمكنهم الإجابة عن تلك الأسئلة الفنية بشكل أفضل مني.

"موتورسبورت": هل تعتقد أن الأمر يتعلق بنقص في الموارد أو الاستثمار؟

فابيو كوارتارارو: لا أعرف ما هي ميزانية ياماها. الأمر يشبه الذهاب إلى الطبيب وطلب التشخيص من المريض. ما أريده هو تحسينات يمكنها أن تحقق نتائج، لأن هذا هو سبب وجودي هنا.

"موتورسبورت": في العام المقبل ستنتقل إلى هوندا، وستدخل إطارات بيريللي حيز الاستخدام، وستكون لديك أيام اختبار قليلة جدًا للتأقلم مع الدراجة والإطارات. ألا يقلقك احتمال وصولك إلى السباق الأول وأنت غير مستعد بشكل كامل؟

فابيو كوارتارارو: في الاختبارات، تحصل على إحساس بالدراجة، لكن لا يمكنني القول أنني سأصل إلى السباق الأول وسيكون هدفي هو الفوز؛ فهذا لن يكون صحيحًا. ربما أقضي يومين على الدراجة وأشعر بارتياح هائل، لكن سيتعين علينا مواصلة التعلم خلال الجوائز الكبرى الأولى. إذا شعرت بأنني مستعد للقتال من أجل منصة التتويج أو الفوز، فسأخوض ذلك التحدي؛ لكن لا يمكننا أن نتوقع تجاوز المراحل بهذه السرعة. مجرد انتقالي إلى هوندا لا يعني أن الدراجة ستصبح فجأة الأفضل؛ سيتعين علينا العمل وإجراء التعديلات والتقدم خطوة بخطوة. خطوة بخطوة، ولكن بسرعة.

"موتورسبورت": لن تسمح لك ياماها بالمشاركة في اختبار يوم الاثنين المقبل في النمسا، ما يعني أنك لن تتمكن من تجربة إطارات بيريللي. إلى حد ما، ألا تجد موقف الشركة المصنّعة منطقيًا؟

فابيو كوارتارارو: من وجهة نظري، نعم، إنه منطقي. ومن وجهة نظر أخرى، هو أقل منطقية. لكنني أفضل عدم الدخول في مزيد من التفاصيل حتى لا أوقع نفسي في المشاكل. ربما لو كنت في موقف ياماها، لكنت فعلت الشيء نفسه.

"موتورسبورت": هل فكرت فيما ستكون عليه أولى جولاتك على متن هوندا في اختبار فالنسيا؟ هل تشعر بالتوتر عند التفكير في احتمال ألا تسير الأمور كما تتوقع؟

فابيو كوارتارارو: بصراحة، كل ليلة عندما أذهب إلى النوم، أفكر في الكيفية التي ستسير بها أولى جولات القيادة مع هوندا. لكن الأمر لا يتعلق بذلك الاختبار في فالنسيا فقط. سيكون الأمر غريبًا بعض الشيء، لأنني قضيت مسيرتي بأكملها مع ياماها، وهذا تغيير كبير جدًا. إنه ليس توترًا بالمعنى الحقيقي؛ بل مزيج من الحماس والتوتر. لكن إذا كنت قد اتخذت قرار الانتقال إلى هناك، فذلك من أجل تقديم كل ما أملك.

"موتورسبورت": ما الذي أقنعك في النهاية بالالتزام بمشروع هوندا؟

فابيو كوارتارارو: إنها حالة معقدة لشرحها بالكامل. وصلت إلى مرحلة أردت فيها الانفصال عن ياماها والبحث عن مشروع جديد. عقدنا اجتماعات مع العديد من الشركات المصنّعة، بما فيها هوندا. كانت لدي الكثير من الأسئلة في تلك الاجتماعات، وإلى جانب الإجابة عنها، أظهروا لي أمورًا بشأن المشروع جعلتني أقرر الانتقال إلى هناك.

"موتورسبورت": عندما التزمت بالمشروع، كانت دوكاتي هي الدراجة المعيارية. لماذا لم تحاول الحصول على دراجة دوكاتي؟

فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

فابيو كوارتارارو: لأنني أعتقد أن هوندا تمر منذ عدة أعوام بفترة تريد خلالها العودة إلى الفوز. إنها تضع جميع مواردها في سبيل تحقيق العودة. ومع تغيير القوانين، والدراجات الجديدة والإطارات الجديدة، أعتقد أن هوندا قادرة على مفاجأة الجميع وإنتاج دراجة تنافسية للغاية.

"موتورسبورت": ألا يقلقك أن شخصًا مثل مارك ماركيز غادر هوندا لأسباب مشابهة لتلك التي تقودك الآن إلى مغادرة ياماها؟

فابيو كوارتارارو: أعتقد أنهم فهموا الأمر. خسرت هوندا أفضل سائق على الإطلاق، وعند تلك النقطة فهموا ما كان مارك يطلبه. وأدركوا أنه يتعين عليهم العمل بطريقة أكثر قوة بكثير. وخلال العامين الماضيين، حققت هوندا خطوة كبيرة إلى الأمام.

"موتورسبورت": هل تحدثت مع مارك بشأن ذلك؟

فابيو كوارتارارو: لا، على الإطلاق.

"موتورسبورت": مضى بعض الوقت منذ أن كنت تنافس باستمرار على الانتصارات. كيف تعرف أنك لم تفقد تلك "الرغبة الشرسة"، أو تعطشك للفوز؟

فابيو كوارتارارو: لأنني أشعر بها هنا [ويضع يده على صدره]. الأمر يشبه حيوانًا لم يأكل منذ ثلاثة أيام. عندما يكون الطعام أمامه، سترى كيف سينقض عليه. أنا ذلك الحيوان الآن. أعلم أنه عندما أحصل على فرصة حقيقية للفوز أو للمنافسة في المقدمة، سأفعل ذلك. رأينا ذلك في سيلفرستون العام الماضي. سمحت لي الظروف بالمنافسة على الفوز، وكنت هناك. ما زلت أمتلك الرغبة الشرسة نفسها.