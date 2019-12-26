غارسيا: فينياليس هو المعيار لدرّاجي ياماها وليس كوارتارارو

بزغ نجم كوارتارارو في الفئة العُليا ضمن صفوف فريق بيتروناس الزبون لياماها، إذ كان أداؤه المثير للإعجاب هو القصة التي تصدّرت العناوين في موسم 2019، حيث بات الدرّاج الفرنسي أصغر منطلق من المركز الأوّل في تاريخ الموتو جي بي، كما كان دومًا بين درّاجي الصدارة.

لكن وبينما لم يتمكّن كوارتارارو من تحقيق الفوز في موسمه الأوّل في البطولة، أتى انتصارا ياماها على يد فينياليس، حيث فرض الإسباني هيمنته على سباقي أسين وسيبانغ في طريقه لحصد المركز الثالث في ترتيب الدرّاجين في 2019، بفارق مركزين عن كوارتارارو وأربعة عن زميله في الفريق المصنعي فالنتينو روسي.

وعند سؤاله إذا ما كان كوارتارارو قد أصبح الدرّاج المعيار في معسكر ياماها في 2019، صرّح غارسيا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "لقد سمعت ذلك كثيرًا، إذ يقولون أنّه ومنذ وصول فابيو وبزوغ نجمه استفاق الجميع وباتوا يضغطون بأقصى ما لديهم ليكونوا أسرع، وبصراحة لا أعتقد بأنّه كان بمثابة نداء استفاقة".

وأضاف: "نحن المعيار كوننا من حقق الفوز هذا الموسم، كما قمنا بالتركيز على مشاكلنا الخاصّة وكيف يُمكن أن نتحسّن".

وتابع: "صحيح أنّه وعندما يكون لديك درّاجون أمثال روسي، (فرانكو) موربيديللي أو كوارتارارو حولك فإنّك دومًا ما تقارن نفسك بهم وتحاول رؤية ما يقومون به على نحوٍ أفضل".

يُشار إلى أنّ غارسيا قد حلّ بديلًا عن رومان فوركادا كجزء من إعادة هيكلة الطاقة التي شهدها جانب فينياليس من المرآب، إذ يعتقد مدير الفريق لين جارفيس أنّ ذلك لعب دورًا أكبر في تحسّن الإسباني من الحافز الإضافي الناشئ من صعود نجم كوارتارارو.

"قمنا بهذه التغييرات في الشتاء الماضي مع طاقمه، حيث أنّ مافيريك درّاج بحاجة إلى أن يشعر وكأنه في منزله وبأنّ الجميع حوله يعملون من أجل تطوّره" قال جارفيس.

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك كان السبب الرئيسي وراء تحسّن نتائجه".