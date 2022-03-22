عودة مشاكل بصر ماركيز بعد حادثه العنيف في إندونيسيا

تعرّض بطل العالم ستّ مرّات لحادث مروّع في المراحل الأخيرة من حصّة التحمية صباح الأحد على حلبة مانداليكا الدوليّة عند المنعطف السابع.

ونُقل ماركيز إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات احترازيّة وتمّ استبعاده من المشاركة في السباق بعد تبيّن إصابته بارتجاج.

وفي حين أنّ هوندا أشارت حينها إلى عدم تعرّضه لإصابات جديّة، اتّضح الآن أنّ ماركيز ألحق ضررًا بعصبٍ في عينه مرّة أخرى وهو يُعاني من مشكلة البصر المزدوج.

وكانت تلك المشكلة قد أبعدته عن المشاركة في آخر جولتين من موسم 2021 عندما تعرّض لارتجاج في حادث أثناء تدريباته، فضلًا عن مواجهته لذات المشكلة في 2011 بعد حادث في الموتو 2 في ماليزيا.

وبدأ ماركيز بالمعاناة من المزيد من المشاكل في بصره خلال رحلة العودة من إندونيسيا، وتوجّه مباشرة إلى برشلونة للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وكتب ماركيز على حسابه أنّ مشكلة البصر المزدوج الآن "أقلّ حدّة" من تلك التي واجهها في نوفمبر.

وكتب الإسباني: "يبدو أنّني أعاني من مشكلة معتادة... بدأت بالشعور بعدم الارتياح مع بصري خلال رحلة العودة إلى إسباني، وقرّرت زيارة الدكتور سانشيز دالماو الذي أكّد لي أنّ لديّ فصلًا جديدًا من البصر المزدوج".

وأكمل: "لحسن الحظّ فإنّها أقلّ حدّة من الإصابة التي تعرّضت لها نهاية العام الماضي. لكن حان الوقت للاستراحة الآن والانتظار ورؤية مدى تطوّر الإصابة. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم".

وقال الطبيب سانشيز أنّ ماركيز سيخضع لفحوصات نهاية الأسبوع المقبل لتقييم تطوّر إصابته وتحديد فترة تعافيه، لذا تبقى مشاركته في جائزة الأرجنتين الكبرى ضبابيّة في الوقت الحاضر.