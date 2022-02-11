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عقد اجتماعٍ طارئ بشأن حالة حلبة إندونيسيا ضمن تجارب الموتو جي بي

عُقد اجتماعٌ طارئٌ بين مجموعة من الدرّاجين والقائمين على بطولة الموتو جي بي اليوم الجمعة بسبب الحالة السيّئة للحلبة الإندونيسيّة ضمن التجارب الشتويّة لموسم 2022.

عقد اجتماعٍ طارئ بشأن حالة حلبة إندونيسيا ضمن تجارب الموتو جي بي

سجّلت الموتو جي بي مشاركتها الأولى على حلبة مانداليكا صباح اليوم الجمعة للمرّة الأولى ضمن الأيّام الثلاثة الأخيرة من التجارب الشتويّة قبيل انطلاق موسم 2022 في قطر.

لكنّ الأمطار الغزيرة قبل التجارب، إلى جانب أعمال البناء حول المنطقة، كانت تعني مواجهة الدرّاجين لظروفٍ رطبة وموحلة.

وفي حين سجّل 19 درّاجًا أزمنة في نهاية الساعة الأولى، حيث كان يوهان زاركو في الصدارة بـ 1:44.830 دقيقة، فإنّ الحصّة توقّفت لحوالي 90 دقيقة بعد مرور أقلّ من ساعة.

وانطلقت عمليّة تنظيف مطوّلة لمحاولة التقليص من الوحل، واستؤنفت الحصّت مجدّدًا الآن.

لكنّ مجموعة من الدرّاجين تضمّنت البطل فابيو كوارتارارو التقت بإدارة السباق للتباحث بشأن حالة المسار.

وتمّ الاتّفاق حينها على أنّ بوسع الراغبين في المشاركة إكمال 20 لفّة على الأقلّ بحلول الساعة 3 بالتوقيت المحلي.

وفي حال لم يُقلّص أيّ أحدٍ أزمنته بشكلٍ كبير بحلول ذلك الوقت، فإنّ الحصّة ستتوقّف وستُستأنف التجارب صباح السبت بعد تنظيف المسار أكثر.

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