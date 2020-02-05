عدم التوصّل إلى قرار في قضيّة منشّطات يانوني

أتى التحليل بنتيجة إيجابيّة لوجود عقارٍ منشّط في جسم الإيطالي خلال عطلة نهاية أسبوع جولة سيبانغ في 2019، وأعلن عن توجيه عقوبة الإيقاف المنتظر له في الـ 17 من ديسمبر.

وقال يانوني أنّ تلك الأخبار مثّلت مفاجأة بالنسبة إليه، وطلب تحليل عيّنة ثانية، لكنّها كانت إيجابيّة مجدّدًا، وفق ما أكّده بيان "فيم".

وجاء في بيان "فيم": "على إثر اختبارات المنشّطات الروتينيّة أثناء المنافسات خلال جولة سيبانغ من بطولة العالم للجائزة الكبرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كانت نتيجة تحليل عيّنة السيد أندريا يانوني إيجابيّة بوجود مادة تحظرها «وادا» وقد تمّ حظره مؤقّتًا منذ 17 ديسمبر 2019".

وأضاف: "طلب السيد أندريا يانوني تحليل عيّنة ثانية أكّدت نتيجة تحليل العيّنة الأولى".

وأكمل: "لا تزال القضيّة متواصلة إلى أنّ يتمّ تشكيل قرار محكمة التأديب الدوليّة. يبقى السيد يانوني محظورًا من المشاركة إلى حينها، ولا يُمكنه المشاركة في أيّة منافسات درّاجات الناريّة أو أيّة أنشطة متعلّقة حتّى إشعارٍ آخر".

وبناءً على وسائل الإعلام الإيطاليّة، فإنّ القرار النهائيّ لن يُشكّل قبل 10 أيّام على الأقلّ.

كما أنّها أوردت أنّ ما تقدّم به دفاع يانوني مبنيّ على نتائج اختبار عيّنة شعر، حيث يُفترض بأنّها لم تُظهر وجود أيّ أثر لوجود عقاقير بدءًا من سبتمبر 2019، بينما وُضع اللوم على طعام ملوّث لظهور النتائج الأخرى المعاكسة في عيّنات البول.