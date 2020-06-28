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موتو جي بي / أخبار عاجلة

عاجل: نقل دوفيزيوزو إلى المستشفي لاشتباه بتعرضه لكسر خلال حادثة في الموتوكروس

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عاجل: نقل دوفيزيوزو إلى المستشفي لاشتباه بتعرضه لكسر خلال حادثة في الموتوكروس
28-06-2020

تمّ نقل درّاج دوكاتي في الموتو جي بي أندريا دوفيزيوزو إلى إحدى المستشفيات في إيطاليا ليخضع لفحوصات إثر إشتباه بتعرّضه لكسر في عظمة الترقوة اليسرى خلال حادثه في الموتوكروس.

كان دوفيزيوزو مشاركًا في سباق موتوكروس في بطولة إميليا رومانيا الإقليمية في إيطاليا اليوم الأحد عندما تعرّض لحادثة وسقط بعنف على كتفه الأيسر، وفقًا لما صرّح به شهود عيان.

ونُقل الإيطالي إلى مستشفى قريبة في فورلي ليخضع لآشعات على إثر اشتباه بتعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

ومن المتوقّع إصدار تحديث رسمي بشأن تلك الإصابة قريبًا.

وقد سمحت دوكاتي بمشاركة دوفيزيوزو في ذلك السباق، حيث يستعين الإيطالي الشغوف بالموتوكروس بسباقاتها كجزء من نظام تدريبه واستعداداته للموتو جي بي.

ويأتي ذلك القرار أيضاً في أعقاب المفاوضات الدائرة بشأن عقده مع دوكاتي، حيث لم يتوصّل الطرفات لاتّفاق بعد بسبب بعض النزاعات المالية.

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وبالرُغم من أنّ حالة دوفيزيوزو ليست  واضحة بعد في الوقت الحالي، لكنّ كسرًا محتملًا في عظمة الترقوة سيكون قد أتى في أسوأ وقت ممكن مع عودة موسم الموتو جي بي في غضون ثلاثة أسابيع من بوابة خيريز، كما من المقرر إقامة يوم تجارب واحد على الحلبة الإسبانية يوم الأربعاء 15 يوليو/تموز السابق للجولة.

ومع تأكيد 13 سباقًا فقط حتّى الآن على الروزنامة، فإنّ التغيب عن أي سباق سيكون كارثيًا في حظوظ المنافسة على اللقب هذا العام.

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