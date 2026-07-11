عاجل: بيزيكي يتعرض لكسر في الترقوة اليسرى وسيخضع لعملية جراحية

قبل مرور أربع دقائق على بداية القسم الثاني من التجارب التأهيلية لسباق جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، وأثناء لفته الثالثة، فقد بيزيكي السيطرة على دراجته عند المنعطف السابع من حلبة ساكسنرينغ، بينما كان يسير بسرعة تزيد على 150 كلم/س.

ودخل الدرّاج الإيطالي المنعطف بسرعة كبيرة قبل أن ينزلق إلى المنطقة الحصوية، حيث بقي ملقى على الأرض ممسكاً بذراعه اليسرى بيده اليمنى.

وبعد نقله من الحلبة وإخضاعه لفحوصات دقيقة في المركز الطبي، أعلن الفريق طبيعة الإصابة.

وجاء في بيان أبريليا: "نُقل بيزيكي إلى المركز الطبي في الحلبة، حيث خضع، تحت إشراف المدير الطبي للموتو جي بي الدكتور أنخيل شارتي، لفحص بالأشعة السينية كشف عن كسر كامل ومزاح في الترقوة اليسرى."

وأضاف البيان: "يتطلب هذا النوع من الكسور تدخلاً جراحياً لضمان أفضل تعافٍ ممكن، وسيجري العملية الدكتور جوسيبي بورسيليني في إيطاليا. ويعتزم بيزيكي العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن."

وتقضي الخطة الحالية بأن يسافر الدرّاج إلى مدينة ريميني بعد ظهر اليوم، ليضع نفسه تحت إشراف الطبيب المختص الذي سيجري له العملية، حتى يتمكن من بدء برنامج إعادة التأهيل في أسرع وقت.

ويُعد سباق ألمانيا الجولة الحادية عشرة من الموسم، والأخيرة قبل فترة توقف تمتد ثلاثة أسابيع، على أن تستأنف البطولة منافساتها في جائزة بريطانيا الكبرى، المقررة في 9 أغسطس على حلبة سيلفرستون.

وكان بيزيكي، الفائز بأربعة سباقات هذا الموسم، بينها ثلاثة انتصارات متتالية، قد فقد صدارة بطولة العالم قبل أسبوعين في آسن، بعدما تعرض لسلسلة من ثلاث جولات متتالية من دون تسجيل أي نقاط.

وبدأت هذه السلسلة في المجر، عندما تسبب زميله خورخي مارتين في إخراجه من السباق، ثم في برنو حيث عوقب بسبب اعتدائه على أحد المارشالات، قبل أن يسقط في اللفة الافتتاحية من سباق جائزة هولندا الكبرى.

وسيكون سباق ساكسنرينغ رابع سباق متتالٍ يفشل فيه درّاج أبريليا في تسجيل أي نقاط يوم الأحد، بعدما جمع 173 نقطة في أول سبع جولات من البطولة، مقابل 13 نقطة فقط خلال آخر أربع جوائز كبرى.