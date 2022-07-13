سوزوكي ودورنا تتوصّلان إلى اتّفاق بشأن مغادرتها الموتو جي بي نهاية 2022

فاجأت سوزوكي الجميع في بادوك الموتو جي بي في مايو الماضي عندما أعلنت عن مغادرتها بطولة الموتو جي بي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد سبعة أعوامٍ فقط من عودتها إلى الفئة العليا.

وأحرز الفريق خلال تلك الفترة لقبه الأوّل منذ 20 عامًا من خلال جوان مير في 2020.

لكنّ خطط سوزوكي للمغادرة تعثّرت عندما أعلنت دورنا أنّ قرار المغادرة لا يُمكن أن يُتّخذ بشكلٍ أحادي، وهو ما أطلق سلسلة من المفاوضات بين لكسر العقد مع الموتو جي بي الذي يربطه بها حتّى 2026.

وتمّ التوصّل الآن إلى اتّفاقٍ يُسمح بموجبه لسوزوكي بالمغادرة في نهاية هذا العام، كما أنهت سوزوكي انخراطها المصنعيّ في بطولة العالم للتحمّل في نهاية هذا الموسم.

"قرّرت سوزوكي إنهاء مشاركتها في الموتو جي بي وبطولة العالم للتحمّل على خلفيّة الحاجة لنقل الموارد لمبادرات أخرى تتعلّق بالاستدامة" قال توشيهيرو سوزوكي المدير التمثيلي ورئيس الصانع الياباني في بيانٍ نُشر اليوم.

وأضاف: "دائمًا ما كانت سباقات الدرّاجات موقعًا للابتكارات التكنولوجيّة، بما في ذلك الاستدامة وتطوير الموارد البشريّة".

وأكمل: "نتيجة لهذا القرار فإنّنا سنخوض تحدي بناء عمليّات درّاجات ناريّة جديدة عبر إعادة توجيه القدرات التكنولوجيّة والموارد البشريّة التي حصدناها عبر أنشطة التسابق من أجل استكشاف وجهات أخرى لمجتمعٍ مستدام".

وأردف: "أودّ التعبير عن خالص امتناني لكلّ مشجعينا، والدرّاجين وجميع أصحاب المصالح الذين انضمّوا إلينا ودعمونا منذ مرحلة تطويرنا حتّى عودتنا إلى سباقات الموتو جي بي".

وواصل حديثه بالقول: "كما أودّ مواصلة دعم أليكس رينز وجوان مير، وفريق سوزوكي إكستار لإكمال بقيّة هذا الموسم على نحوٍ تنافسي. شكرًا لكم على دعمكم".

ومن المتوقّع أن ينضمّ مير إلى صفوف هوندا لمجاورة مارك ماركيز في الفريق المصنعي، بينما يتّجه رينز للانضمام إلى فريق ال سي آر هوندا الرديف.