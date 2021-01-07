سوزوكي "مصدومة" بمغادرة بريفيو

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أمسٍ الأربعاء عن أنّ بريفيو قد يُغادر منصبه ليُصبح المدير التنفيذي لفريق ألبين للفورمولا واحد في 2021.

وأكّدت سوزوكي صباح الخميس مغادرة بريفيو للفريق الذي قاده منذ 2013، بعد خبرة 20 عامًا مع ياماها في السوبر بايكس والموتو جي بي قبل ذلك.

وقاد بريفيو سوزوكي لتحقيق انتصاراتها الأولى منذ 2007 في موسم 2016، قبل أن ينتهي جفاف ألقابها الممتدّ لعقدين من الزمن من خلال ظفر جوان مير بلقب 2020.

وقال ساهارا: "كانت أخبارًا صادمة بالنسبة لنا بكلّ صدق. أشعر كما لو أنّ أحدهم انتزع جزءًا منّي، كوني دائمًا ما كنت في محادثات معه حول كيفيّة تطوير الفريق والدرّاجة، وعملنا معًا لفترة طويلة".

وأضاف: "حقّقنا نتيجة مدهشة في 2020 بالرغم من الوضع الصعب بسبب فيروس كورونا".

وأردف: "وسيكون عام 2021 أكثر أهميّة بالنسبة إلينا للحفاظ على الزخم. نُحاول الآن إيجاد أفضل طريقة لتغطية خسارة دافيدي".

وأكمل: "لحسن الحظّ أنّني كنت دائمًا أتّبع طريقة تفكيرٍ مماثلة له، لذا ليس من الصعب إبقاء الفريق في ذات الوجهة التي يجب السير فيها".

ثمّ تابع: "نتمنّى له الأفضل في المستقبل".

من جانبه قال بريفيو أنّه كان "حزينًا" بمغادرة "مجموعة رائعة من الموظّفين" في سوزوكي، حيث اعترف الإيطالي بأنّ فرصة الانضمام إلى ألبين في الفورمولا واحد برزت "فجأة".

بدوره قال مير الفائز بلقب 2020: شكرًا لك يا دافيدي على ثقتك بي ومساعدتي على تحقيق حلمي بأن أصبح بطلًا في الموتو جي بي".

وأضاف: "أتمنّى لك الأفضل في تحدياتك الجديدة".

ولم تعلّق رينو بعد حيال مستقبل بريفيو، لكن يُعتقد بأنّ تأكيد تعيينه مديرًا تنفيذيًا لألبين للفورمولا واحد وشيك.