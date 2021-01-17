سوزوكي ستكون "متّحدة أكثر من أيّ وقتٍ مضى" بعد مغادرة بريفيو

أعلن الصانع الياباني الأسبوع الماضي عن مغادرة بريفيو لدوره كمديرٍ للفريق بعد 8 أعوام في هذا المنصب، وتمّ اليوم تأكيد انضمامه إلى ألبين في الفورمولا واحد كمديرٍ رياضي.

ولن تقوم سوزوكي بتعويض بريفيو لموسم 2021، حيث سيستلم ساهارا بعض مسؤولياته ضمن عمليّة إعادة هيكلة داخليّة للإدارة.

وضمن حوارٍ نشرته سوزوكي، قال ساهار أنّ "حبّ" العلامة سيُواصل دفع فريق الموتو جي بي في موسم 2021 بالرغم من مغادرة بريفيو، وأنّه لا يعتقد بأنّ ذلك سيُؤثّر على تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وقال حيال ذلك: "عندما أخبر دافيدي جميع أعضاء الفريق، فقد صُدم الجميع بالطبع. لكن لم يمضِ الكثير من الوقت قبل أن ننقل تركيزنا صوب الخطوات التالية لتجاوز هذا الوضع معًا".

وأضاف: "سنكون متّحدين أكثر من أيّ وقتٍ مضى لأنّنا نعشق هذه العلامة وهذا الفريق وسنقدّم 150 بالمئة من مجهودنا من أجل مواصلة خوض التحديات بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل: "لا يجب أن يُؤثّر ذلك مطلقًا من الآن فصاعدًا. سنعمل وفق الطريقة التي نعرفها، حتّى قبل فوزنا بالبطولة العام الماضي".

وأردف: "لم تتغيّر طبيعتنا مطلقًا: سنستهدف دائمًا المنافسة على اللقب من خلال درّاجَينا القويين جوان مير وأليكس رينز".

وبالرغم من الدور البارز الذي لعبه بريفيو في السنوات الماضية في سوزوكي، لا يعتقد ساهارا أنّ مغادرته ستُؤثّر كثيرًا على مير أو رينز خلال موسم 2021.

وقال: "لن يُؤثّر ذلك على قدرة درّاجَينا على المنافسة على اللقب. نحن أبطالٌ بالفعل ولدينا درّاجان شابان وموهوبان".

وأضاف: "يعرفان كيفيّة التعامل مع المشاكل والأوضاع الصعبة وإدارة الضغط طوال الوقت".

واختتم بالقول: "لست قلقًا على الإطلاق من هذه الناحية. كلاهما محترفٌ للغاية وجاهزٌ لبطولة 2021".