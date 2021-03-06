سوزوكي تكشف عن دراجتها التي ستدافع بها عن لقب "الموتو جي بي" في 2021

للمرة الأولى منذ 2001 تدخل سوزوكي موسمًا جديدًا في "الموتو جي بي" مع بطولة للدفاع عنها بعدما تمكّن جوان مير من حصد لقب الموسم الماضي، فيما ساهمت جهوده جوار زميله أليكس رينز في منح الصانع الياباني لقب الفرق كذلك.

وتمثّل سوزوكي الفريق الوحيد في البطولة الذي سيخوض غمار موسم 2021 مع ذات التشكيلة من الدراجين، حيث سيدافع الثنائي مير ورينز عن ألوان الفريق حتى نهاية 2022.

كما باتت سوزوكي آخر فريق يكشف النقاب عن ألوان دراجته المحدثة لموسم 2021 بعد ظهر اليوم السبت في قطر، حيث كان من البارز تضمين ألوان الراعي الرئيسي الجديد "مونستر إنرجي" وشعاره على الدراجة.

من جهة أخرى، ستبدأ سوزوكي هذا الموسم من دون مدير الفريق لفترة طويلة دايفيد بريفيو، والذي انتقل بشكل صادم إلى فريق ألبين في بطولة العالم للفورمولا واحد كمدير للسباقات.

وعلى ضوء ذلك، آثرت سوزوكي عدم تعيين بديل مباشر لبريفيو، وستتم إدارة الفريق عوضًا عن ذلك من خلال لجنة إدارة من سبعة أشخاص رفيعي المستوى.

جديرٌ بالذكر أن التجارب الشتوية في قطر من المقرر أن تنطلق اليوم في الساعة الـ 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي على حلبة لوسيل القطرية.