سوزوكي تكشف النقاب عن درّاجتها الجديدة لموسم 2022

يدخل الصانع الياباني موسمه الثامن منذ عودته إلى الموتو جي بي بشكلٍ كامل في 2015 هذا العام، وسيُواصل التعويل على ذات التشكيلة منذ 2019.

وكان موسم 2021 صعبًا على سوزوكي بعد فشلها في تحقيق الفوز بأيّ سباقٍ للمرّة الأولى منذ 2018.

وأكمل مير الموسم ثالثًا في الترتيب العام بعد تحقيقه ستّ منصّات تتويج، في حين اقتصر رينز على واحدة ضمن موسم مليء بالحوادث من جانبه ما أدّى إلى اكتفائه بالمركز الـ 13 في الترتيب العام.

وقبيل انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في سيبانغ، أزاحت سوزوكي الغطاء عن درّاجتها الجديدة، لتكشف تغييرًا في ألوانها مع بروز اللون الأسود.

وقال شينيشي ساهارا قائد المشروع ومدير الفريق: "كانت الفترة الشتويّة مزدحمة للغاية وأكملنا فيها الكثير من العمل الجاد في أوروبا واليابان".

وأضاف: "بذل الجميع جهدًا ضخمًا للتحضير للموسم الجديد ونأمل أن نكون أكثر تنافسيّة فيه".

وأردف: "نثق كثيرًا في مشروعنا، ودرّاجينا ونحرص على بدء الموسم، ليس على صعيد التجارب فقط، بل التسابق. تبدو درّاجتنا مثيرة، وبدعم رعاتنا الأساسيين ومشجّعينا وأعضاء الفريق فإنّنا نرغب بوضعها على العتبة العليا لمنصّة التتويج في أقرب وقتٍ ممكن".

وأكمل: "شاهدنا إمكانيّات رائعة للمكوّنات الجديدة في التجارب السابقة في خيريز (في نوفمبر)، وردود فعل درّاج اختباراتنا سيلفان غينتولي وكذلك جوان وأليكس كانت إيجابيّة".

وتابع: "نتيجة لذلك فقد دخلنا الفترة الشتويّة بمعنويّات رائعة وروح عالية، سنرى الآن ما يُمكننا تقديمه في هذا الموسم المثير الجديد".

وكانت سوزوكي قد خسرت جهود مديرها طويل الأمد دافيدي بريفيو لصالح ألبين في الفورمولا واحد قبيل موسم 2021، لكنّها اختارت اعتماد هيئة يرأسها ساهارا لإدارة الفريق عوضًا عن التعاقد مع مدير جديد، لكنّ الياباني اعترف لاحقًا بأنّ دوره الجديد كثيرٌ عليه.

ولم تكشف سوزوكي بعد عن من سينضمّ ليكون مديرًا للفريق بالتوجّه إلى الموسم الجديد.

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