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سوزوكي تستبعد عودة بريفيو إلى الموتو جي بي لموسم 2022

استبعد الصانع الياباني سوزوكي عودة دافيدي بريفيو مدير التسابق الحالي في فريق ألبين في الفورمولا واحد إلى صفوفه في العام المقبل، وذلك على إثر التكهّنات الأخيرة بشأن مستقبله.

سوزوكي تستبعد عودة بريفيو إلى الموتو جي بي لموسم 2022

تعاقدت ألبين مع بريفيو مطلع العام الجاري على إثر مسيرته الناجحة في الموتو جي بي والتي شملت قيادة سوزوكي للقب في 2020.

لكن طفت على السطح مؤخّرًا بعض الشائعات حيال تعديلات مرجّحة على إدارة فريق ألبين، حيث قد يعود بريفيو إلى الموتو جي بي.

ومثّلت سوزوكي وجهته البديهيّة، والتي لا تزال تبحث عن بديلٍ دائم لخلافته حتّى الآن.

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وبحديثه على هامش الجولة الختاميّة لموسم الموتو جي بي في فالنسيا، قال شينيشي ساهارا قائد مشروع الصانع الياباني في البطولة أنّه كان قريبًا من إتمام الهيكل الجديد للفريق، لكنّه قال بأنّه لا توجد خطط لعودة بريفيو على المدى القصير على الأقلّ.

وقال الياباني: "أحاول تجهيز الهيكل الجديد للعام المقبل، لدعوة مدير فريق جديد من الخارج".

وأضاف: "نحن في المراحل الأخيرة من إتمام ذلك في الوقت الحاضر، لكن لا يُمكنني قول أيّ شيء في هذا الشأن. لا يزال دافيدي صديقي، أتحدّث إليه أحيانًا عبر الهاتف، حتّى خلال عطلة نهاية أسبوع السباق".

وأكمل: "أريد أن يحظى بأعوام ناجحة في الفورمولا واحد، وآمل أن نعمل معًا في المستقبل في ذات الفريق. لكن ذلك لن يحدث في العام المقبل".

وكشف لورون روسي المدير التنفيذي لألبين مؤخّرًا أنّ ألبين تسعى لإدخال بعض التغييرات الإداريّة على فريقها هذا الشتاء في محاولة للمساعدة على تحسين أداء الفريق.

وفي ظلّ تطلّع الفريق للتواجد في موقعٍ يسمح له بالفوز بالسباقات في الدورة المقبلة من القوانين، يشعر روسي أنّ هناك حاجة لبعض التعديلات.

ويقود الفريق حاليًا هيكل من ثلاثة مدراء وهم روسي، والمدير التنفيذي مارشين بودكوفسكي وبريفيو.

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وكان الحديث حول التغييرات قد ألهب الشائعات مؤخّرًا حيال إمكانيّة انضمام أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن الحاليّ لألبين في العام المقبل ضمن دورٍ إداري بارز.

ورفضت أستون مارتن وألبين التعليق على ذلك، كما رفض زافناور نفسه ما تمّ تداوله، حيث كتب على حسابه في إنستاغرام: "منذ تسليط بعض المواقع الضوء على هذه الشائعات، وإطلاق دوّامة من الأخبار الخاطئة، اتّخذت قرار تأكيد أنّ هذه الشائعات مجرّد تكهّنات إعلاميّة وليست مبنيّة على أيّة حقائق".

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