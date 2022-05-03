سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي في نهاية 2022

كانت سوزوكي حاضرة بقوّة خلال حقبة الـ 500 سم مكعّب، وأحرزت اللقب مع العديد من الدرّاجين مثل باري شين، وماركو لوتشينيللي، وفرانكو أونسيني، وكيفن شفانتز وكيني روبرتس الإبن.

وواصلت سوزوكي المشاركة في الموتو جي بي عند الانتقال إلى حقبة الأشواط الأربعة، لكنّها انسحبت في نهاية موسم 2011 بسبب الصعوبات الماليّة بعد اقتصارها على المشاركة بدرّاجة واحدة في ذلك العام.

وأعاد الصانع الياباني بناء المشروع في الأعوام التاليّة ليُسجّل عودته في 2015، قبل أن يُحرز الفوز في 2016 عبر مافيريك فينياليس، ليكون ذلك الفوز الأوّل له منذ 2007.

وأحرزت سوزوكي لقبها الأوّل منذ 20 عامًا خلال موسم 2022 مع درّاجها جوان مير.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ القائمين على سوزوكي جمعوا أعضاء الفريق أمسٍ الإثنين لإبلاغهم بقرار المغادرة نهاية هذا العام. ومثّل هذا القرار صدمة بالنسبة لأعضاء الفريق.

وتسبّب هذا القرار المفاجئ الآن في وضع مستقبل درّاجَي الفريق مير وأليكس رينز في مهبّ الريح.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هناك بعض الإشارات لانتقال مير إلى هوندا لمجاورة مارك ماركيز عوضًا عن بول إسبارغارو في 2023. بينما يبقى مستقبل رينز غير واضح في هذه المرحلة.