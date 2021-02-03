"سوء الفهم" شاب تقارير إلغاء سباق تايلاند في "الموتو جي بي" واستمرار خطط إقامة الحدث

أوردت "بانكوك بريس" يوم أمس الثلاثاء تقريرًا بشأن اتخاذ الحكومة قرارًا بإلغاء الحدث وتأجيل بداية صفقتها الجديدة مع البطولة حتى 2022 بسبب الغموض المتواصل على إقامة الأحداث الذي تفرضه جائحة كورونا.

وكان سباق تايلاند من بين أوّل الجولات التي خرجت من روزنامة 2020 الأصلية، ولم تعد ضمن الروزنامة المعدّلة حيث آثرت "دورنا سبورتس" المروّجة للبطولة الإبقاء على المنافسات داخل أوروبا خلال الجائحة.

وقد تواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" للحصول على تعليق بشأن ذلك من كل من دورنا وكذلك حبلة بوريرام، حيث نفى كلا الطرفين صحّة ذلك التقرير.

وضمن بيان مقتضب، أوضحت الحلبة الوضع قائلة: "هنالك سوء فهم، في الواقع الحكومة كانت تعلن عن تأجيل سباق 2020 واستضافة البطولة في 2021 عوضًا عن ذلك. حيث سنواصل خططنا ونتطلّع لاستضافة جائزة تايلاند الكبرى على حلبتنا في أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل".

وقد تواجدت تايلاند على روزنامة "الموتو جي بي" للمرة الأولى في 2018، حيث كان السباقان اللذان أقيما حتى الآن مربحين للغاية للدولة، إذ تقوم السلطات المحلية بدعم ذلك الحدث.

وفي ظل تخبّط معظم مناطق العالم خلال الموجة الثانية من الجائحة، وارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير إثر التحورات الجديدة للفيروس، فقد أجّلت الـ "موتو جي بي" بالفعل جولتَي الولايات المتّحدة والأرجنتين إلى وقت غير محدد لاحقًا في هذا العام.

كما أكّدت البطولة الأسبوع الماضي سباقًا ثانيًا في قطر، في حين ستُقام الجولة الثالثة من الموسم الآن في البرتغال، ، بينما تمّ إلغاء التجارب الشتوية في سيبانغ لهذا الشهر.