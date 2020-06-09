موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق

المشاركات
التعليقات
ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق
09-06-2020

قال كايسي ستونر بطل الموتو جي بي السابق أنّ مارك ماركيز "دفعه خارجًا" من دوره كدرّاج اختبارات مع هوندا في 2015 كونه لم يرد تواجده في الفريق.

سجّل ستونر مشاركته الأولى في الموتو جي بي في 2006 مع فريق "ال.سي.آر" هوندا قبل أن ينتقل إلى دوكاتي التي فاز معها بلقبه الأوّل في الفئة العليا والأوّل والوحيد للصانع الإيطالي في 2007.

وعاد الأسترالي إثر ذلك إلى صفوف هوندا كدرّاجٍ في الفريق المصنعيّ في 2011، ليُحقّق حينها لقبه الثاني قبل أن يعتزل بنهاية موسم 2012.

واستعانت هوندا بستونر كدرّاج اختبارات بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى دوكاتي في ذات الدور بين 2016 و2018 إثر انفصالٍ قاسٍ عن هوندا إثر حادث في سباق سوزوكا 8 ساعات للتحمّل كُسرت فيه ساقه نتيجة لمشكلة في الصمام الخانق.

لكن بحديثه إلى كريس فيرمولن درّاج الموتو جي بي السابق، قال ستونر إلى أنّ "سلاح هوندا اليافع" حينها – مشيرًا إلى ماركيز – لعب دورًا وراء مغادرته.

وقال الأسترالي: "كما تعلمون فقد كنت درّاج الاختبارات مع دوكاتي. حاولت فعل ذلك مع هوندا في البداية، وتمّ إبعادي بشكلٍ ما من قبل الشاب اليافع القادم، لم يرد أن أتواجد في الفريق".

وكان من المفترض أن يكون ستونر وماركيز زميلين في 2013 لولا أنّ الأسترالي أعلن اعتزاله المفاجئ خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى 2012.

كما أنّ فترته الثانية مع دوكاتي كدرّاج اختبارات لم تعرف نهاية سعيدة، كونه شعر بأنّ الصانع الإيطالي لم يستغلّ كامل قدراته واستعان به نادرًا.

وقال: "اضطررت للتخلّي عن ذلك الدور. لم أشعر أنّني قادرٌ على منح الفريق ما أريده. علمت ما يعلمه الدرّاجون وعلمت بأنّنا عملنا بجهدٍ معا، لكن للأسف لا يحظى الدرّاجون برأي مهمٍ مع بعض المصنّعين".

وأكمل: "كانوا يرون البيانات ويرون ما يعتقدون بأنّها الوجهة الصحيحة وذلك لا يتناسب دائمًا مع الدرّاجين".

وأردف: "كانت معاناة مستمرّة لمحاولة تغيير الأشياء المناسبة على الدرّاجة للتقدّم إلى الأمام، وكان عملًا صعبًا".

واختتم بالقول: "كما أنّ التواجد في أستراليا وليس في المصنع وعقد المزيد من الاجتماعات والنقاشات والضغط عليهم أكثر كان صعبًا. لذا قرّرت التخلّي عن ذلك الدور".

كايسي ستونر

كايسي ستونر

تصوير: دوكاتي

المقال التالي
تحليل: لماذا يُمثّل انتقال ميلر إلى دوكاتي تغييرًا لموازين القوى في الموتو جي بي

المقال السابق

تحليل: لماذا يُمثّل انتقال ميلر إلى دوكاتي تغييرًا لموازين القوى في الموتو جي بي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين غير قادرة على اختبار سيارة فورمولا واحد قديمة قبل انطلاق الموسم

59د
2
فورمولا إي

فيرلاين يغادر صفوف ماهيندرا في الفورمولا إي

3
فورمولا 1

ويبر: ثقة فيتيل بنفسه "اهتزت بشدة" إثر الإخفاق مع فيراري

4
فورمولا 1

أفكارٌ محظورة: كيف استبعدت الفورمولا واحد الأجنحة المرنة

5
فورمولا 1

ملامح بروتوكولات السلامة الجديدة تنكشف مع التشغيل الأوّل لسيارة مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق
MGP

ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق

تحليل: لماذا يُمثّل انتقال ميلر إلى دوكاتي تغييرًا لموازين القوى في الموتو جي بي
MGP

تحليل: لماذا يُمثّل انتقال ميلر إلى دوكاتي تغييرًا لموازين القوى في الموتو جي بي

موتو جي بي: أسبارغارو يتجه لمزاملة ماركيز في هوندا لموسم 2021
MGP

موتو جي بي: أسبارغارو يتجه لمزاملة ماركيز في هوندا لموسم 2021

تجارب خاصة لفريق "كاي تي ام" تكسر حظر كورونا لفعاليات الموتو جي بي
MGP

تجارب خاصة لفريق "كاي تي ام" تكسر حظر كورونا لفعاليات الموتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يترقى إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2021
MGP

موتو جي بي: ميلر يترقى إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.