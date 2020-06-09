ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق

سجّل ستونر مشاركته الأولى في الموتو جي بي في 2006 مع فريق "ال.سي.آر" هوندا قبل أن ينتقل إلى دوكاتي التي فاز معها بلقبه الأوّل في الفئة العليا والأوّل والوحيد للصانع الإيطالي في 2007.

وعاد الأسترالي إثر ذلك إلى صفوف هوندا كدرّاجٍ في الفريق المصنعيّ في 2011، ليُحقّق حينها لقبه الثاني قبل أن يعتزل بنهاية موسم 2012.

واستعانت هوندا بستونر كدرّاج اختبارات بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى دوكاتي في ذات الدور بين 2016 و2018 إثر انفصالٍ قاسٍ عن هوندا إثر حادث في سباق سوزوكا 8 ساعات للتحمّل كُسرت فيه ساقه نتيجة لمشكلة في الصمام الخانق.

لكن بحديثه إلى كريس فيرمولن درّاج الموتو جي بي السابق، قال ستونر إلى أنّ "سلاح هوندا اليافع" حينها – مشيرًا إلى ماركيز – لعب دورًا وراء مغادرته.

وقال الأسترالي: "كما تعلمون فقد كنت درّاج الاختبارات مع دوكاتي. حاولت فعل ذلك مع هوندا في البداية، وتمّ إبعادي بشكلٍ ما من قبل الشاب اليافع القادم، لم يرد أن أتواجد في الفريق".

وكان من المفترض أن يكون ستونر وماركيز زميلين في 2013 لولا أنّ الأسترالي أعلن اعتزاله المفاجئ خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى 2012.

كما أنّ فترته الثانية مع دوكاتي كدرّاج اختبارات لم تعرف نهاية سعيدة، كونه شعر بأنّ الصانع الإيطالي لم يستغلّ كامل قدراته واستعان به نادرًا.

وقال: "اضطررت للتخلّي عن ذلك الدور. لم أشعر أنّني قادرٌ على منح الفريق ما أريده. علمت ما يعلمه الدرّاجون وعلمت بأنّنا عملنا بجهدٍ معا، لكن للأسف لا يحظى الدرّاجون برأي مهمٍ مع بعض المصنّعين".

وأكمل: "كانوا يرون البيانات ويرون ما يعتقدون بأنّها الوجهة الصحيحة وذلك لا يتناسب دائمًا مع الدرّاجين".

وأردف: "كانت معاناة مستمرّة لمحاولة تغيير الأشياء المناسبة على الدرّاجة للتقدّم إلى الأمام، وكان عملًا صعبًا".

واختتم بالقول: "كما أنّ التواجد في أستراليا وليس في المصنع وعقد المزيد من الاجتماعات والنقاشات والضغط عليهم أكثر كان صعبًا. لذا قرّرت التخلّي عن ذلك الدور".