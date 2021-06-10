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سباقا النمسا للموتو جي بي مفتوحان بالكامل أمام الجماهير

أعلنت الموتو جي بي عن أنّ جولتَي حلبة ريد بُل رينغ لهذا العام ستكونان مفتوحتَين بطاقة استيعاب كاملة أمام الجماهير بعد تخفيف قيود وباء كورونا في النمسا.

سباقا النمسا للموتو جي بي مفتوحان بالكامل أمام الجماهير

أُضيف سباقٌ ثانٍ في النمسا إلى روزنامة 2021 الشهر الماضي على إثر إلغاء جائزة فنلندا الكبرى الجديدة.

نتيجة لذلك سيُقام سباق جائزة ستيريا الكبرى بين 6 و8 أغسطس أي قبل أسبوعٍ واحد من جائزة النمسا الكبرى.

وضمن بيانٍ تمّ إصداره صباح اليوم الخميس، قالت شركة دورنا سبورتس المروّجة للموتو جي بي أنّ سباقَي النمسا سيكونان مفتوحَين أمام الجماهير.

وسيكون المشجّعون قادرين على حضور السباقَين في حال تلقيهم للقاح كورونا، أو إجرائهم لتحليل أو مرضهم سابقًا بكورونا وتعافيهم إثر ذلك.

وجاء في البيان: "دورنا سبورتس مسرورة بتأكيد إقامة سباقَي النمسا بحضور الجمهور في المدرّجات في 2021".

وأضاف: "تمّ تخفيف قيود المشجّعين في الأحداث الرياضيّة في النمسا لهذا الصيف، لذا ستكون بوابات حلبة ريد بُل رينغ مفتوحة أمام جماهير الموتو جي بي الذين تلقوا التلقيح، أو الذين أجروا تحليلًا أو تعافوا من فيروس كورونا".

وأكمل: "سيكون المشجّعون قادرين على حضور الجولتَين بطاقة استيعاب كاملة".

كما أشار البيان إلى أنّ بادوك الموتو جي بي "سيُواصل العمل كفقاعة آمنة منفصلة" في الحدثين تماضيًا مع خطوطها التوجيهيّة العمليّة الاعتياديّة.

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بذلة سباق كوارتارارو "تعمل بشكلٍ طبيعي" بعد مشاكله في برشلونة

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بذلة سباق كوارتارارو "تعمل بشكلٍ طبيعي" بعد مشاكله في برشلونة
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