موتو جي بي: زاركو يكشف توجيه دوكاتي لتعليمات لتعزيز آمال بانيايا

حلّ زاركو في المركز الرابع في سباق الأحد الممطر في تايلاند، وذلك بعد أن كان بصدد الضغط على بانيايا في اللفّات الأخيرة من أجل آخر مراكز منصّة التتويج.

وكان درّاج براماك حذرًا حيال مقاربته للمعركة، بالنظر إلى أنّ بانيايا أصبح على بُعد نقطتين فقط عن فابيو كوارتارارو في ترتيب البطولة بعد سباق الفرنسي الكارثي في تايلاند.

وقال زاركو لقناة "كانال+": "الأمر واضح. بوسعي أن أضغط على مارك، لكن بقدرٍ أقلّ على بانيايا".

وأضاف: "جفّ المسار في اللفّات الخمس الأخيرة، وكان الوقت قد فات للتفكير في الفوز. بالرغم من ذلك فلو تمكّنت من تجاوز بانيايا أبكر لربّما كنت قادرًا على محاولة الإطاحة بميغيل أوليفيرا".

وأكمل: "لكن كان هناك خطّ تسابقٍ واحد، وعندما تبتعد عنه فإنّ الدرّاجة تنزلق. كان من الجيّد التحلي بالذكاء. كنت أهدف للفوز في هذه الظروف التي أشعر فيها بالارتياح عادة".

وأردف: "تلقينا بعض التعليمات في السباقات منذ ميزانو، كان من الصعب تطبيقها كوننا لم نكن ننافس بانيايا، لكنّ ذلك حدث اليوم".

وواصل شرحه بالقول: "دوكاتي لا تمنع أيّ معركة من أجل الفوز، لكن علينا منح الأفضليّة لبانيايا بالنسبة للمراكز خارج منصذة التتويج. المركز الرابع جيّد".

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