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موتو جي بي / جائزة إيميليا رومانيا الكبرى تقرير التجارب

زاركو يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في ميزانو

سجّل الفرنسي يوهان زاركو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي والتي جرت في أجواء ممطرة ما تسبّب في اكتفاء فابيو كوارتارارو الأقرب إلى اللقب بالمركز الـ 18.

زاركو يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في ميزانو

على عكس تطلّعات الفرنسي فابيو كوارتارارو ضمن سعيه لتقديم عطلة نهاية أسبوع قويّة لحسم اللقب هذا الأحد، جاءت الأمطار لتعثّر برنامجه.

وبالفعل تزايدت حدّة الأمطار، ولم يتمكّن الفرنسي من المنافسة على المراكز الأولى طوال الحصّة، في الوقت الذي سيطر فيه ثنائيّ دوكاتي في الأمام.

إذ سجّل ميلر الزمن الأسرع مع انتصاف الحصّة مسجّلًا 1:43.999 دقيقة.

لكنّ الأسترالي كاد أن يقع لاحقًا بسبب الأمطار، لكنّه أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة وواصل القيادة.

لكنّ الأمر ذاته لم يحدث مع زميله وأقرب منافسي كوارتارارو على اللقب فرانشيسكو بانيايا، حيث سقط الإيطالي عند المنعطف الثامن مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية.

وانتهت الحصّة ببعض التحسينات الخاطفة، وذلك بتقدّم زاركو إلى الصدارة عبر وتيرة خارقة بعد أن سجّل 1:42.374 دقيقة ليضمن الصدارة بفارق 1.417 ثانية أمام مارك ماركيز.

وذهب المركز الثالث إلى ميلر الذي حلّ أمام خورخي مارتن، في حين قدّم فرانكو موربيديللي لفّة واعدة بعض الشيء ليتواجد في المركز الخامس في ظلّ تغطية 0.055 ثانية له ولميلر ومارتن.

وانتهى المطاف ببانيايا سادسًا أمام ميغيل أوليفيرا ودانيلو بيتروشي، بينما أكمل إيكر ليكونا وجوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى كوارتارارو بالمركز الـ 18 بفارق 3.1 ثانية عن زاركو وهو ما يُشير إلى عدم تحقيق ياماها لأيّ تقدّم على صعيد إعدادات الأجواء الممطرة.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:42.374     148.678 295
2 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:43.791 1.417 1.417 146.648 291
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 15 1:43.999 1.625 0.208 146.355 291
4 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:44.041 1.667 0.042 146.296 292
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 13 1:44.054 1.680 0.013 146.277 283
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 1:44.183 1.809 0.129 146.096 289
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:44.243 1.869 0.060 146.012 288
8 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 17 1:44.324 1.950 0.081 145.899 285
9 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:44.405 2.031 0.081 145.786 283
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:44.513 2.139 0.108 145.635 288
11 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:44.575 2.201 0.062 145.549 288
12 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 14 1:44.751 2.377 0.176 145.304 284
13 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 13 1:44.888 2.514 0.137 145.114 284
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 1:45.011 2.637 0.123 144.944 288
15 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:45.204 2.830 0.193 144.678 288
16 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:45.221 2.847 0.017 144.655 288
17 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:45.445 3.071 0.224 144.348 292
18 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:45.477 3.103 0.032 144.304 283
19 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:45.656 3.282 0.179 144.059 288
20 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 1:45.853 3.479 0.197 143.791 285
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 16 1:45.881 3.507 0.028 143.753 284
22 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18 1:46.046 3.672 0.165 143.530 287
23 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 14 1:46.152 3.778 0.106 143.386 278
24 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 12 1:46.966 4.592 0.814 142.295 281
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