زاركو يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في ميزانو

على عكس تطلّعات الفرنسي فابيو كوارتارارو ضمن سعيه لتقديم عطلة نهاية أسبوع قويّة لحسم اللقب هذا الأحد، جاءت الأمطار لتعثّر برنامجه.

وبالفعل تزايدت حدّة الأمطار، ولم يتمكّن الفرنسي من المنافسة على المراكز الأولى طوال الحصّة، في الوقت الذي سيطر فيه ثنائيّ دوكاتي في الأمام.

إذ سجّل ميلر الزمن الأسرع مع انتصاف الحصّة مسجّلًا 1:43.999 دقيقة.

لكنّ الأسترالي كاد أن يقع لاحقًا بسبب الأمطار، لكنّه أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة وواصل القيادة.

لكنّ الأمر ذاته لم يحدث مع زميله وأقرب منافسي كوارتارارو على اللقب فرانشيسكو بانيايا، حيث سقط الإيطالي عند المنعطف الثامن مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية.

وانتهت الحصّة ببعض التحسينات الخاطفة، وذلك بتقدّم زاركو إلى الصدارة عبر وتيرة خارقة بعد أن سجّل 1:42.374 دقيقة ليضمن الصدارة بفارق 1.417 ثانية أمام مارك ماركيز.

وذهب المركز الثالث إلى ميلر الذي حلّ أمام خورخي مارتن، في حين قدّم فرانكو موربيديللي لفّة واعدة بعض الشيء ليتواجد في المركز الخامس في ظلّ تغطية 0.055 ثانية له ولميلر ومارتن.

وانتهى المطاف ببانيايا سادسًا أمام ميغيل أوليفيرا ودانيلو بيتروشي، بينما أكمل إيكر ليكونا وجوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى كوارتارارو بالمركز الـ 18 بفارق 3.1 ثانية عن زاركو وهو ما يُشير إلى عدم تحقيق ياماها لأيّ تقدّم على صعيد إعدادات الأجواء الممطرة.

نتيجة الحصّة: