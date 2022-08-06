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موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

زاركو يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي في تصفيات سيلفرستون الناريّة

أحرز يوهان زاركو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد معركة شرسة شهدت تغطية عُشرين من الثانية للستّة الأوائل.

زاركو يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي في تصفيات سيلفرستون الناريّة

تمكّن أليكس إسبارغارو من المشاركة في التصفيات بالرغم من تعرّضه لحادثٍ قويٍ في التجارب الحرّة الرابعة قبل التصفيات بفترة قصيرة.

ودخل الإسباني إلى الحلبة بجبيرة في ساقه اليمنى على متن درّاجته أبريليا.

واشتعلت المنافسة مع انطلاق مجريات القسم الثاني الحاسم في التصفيات، حيث تقدّم كوارتارارو إلى الصدارة بـ 1:58.259 دقيقة بفارق 0.001 ثانية فقط عن جاك ميلر في الدقائق الأولى.

وبعد أن كان متأخّرًا في الطلعة الأولى، بدأ إسبارغارو المصاب بتقديم لفّة صاروخيّة في الدقائق الختاميّة، وتمكّن الإسباني من انتزاع الصدارة بأعجوبة بـ 1:57.966 دقيقة وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 118 ثانية.

واستمرّت الإثارة الناريّة إثر ذلك مع إكمال بقيّة الدرّاجين محاولاتهم، وتقدّم خمسة درّاجين على إسبارغارو، حيث تقدّم زاركو إلى المركز الأوّل بـ 1:57.767 دقيقة.

واختار الجميع الاقتصار على لفّة واحدة في النهاية، وهو ما كان يعني ضمان زاركو قطب الانطلاق الأوّل بذلك الزمن القياسي الجديد على حلبة سيلفرستون.

وذهب المركز الثاني إلى مافيريك فينياليس درّاج أبريليا الآخر بفارق 0.098 ثانية عن الفرنسي.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب جاك ميلر الذي تقدّم رباعيًا غطّته 0.035 ثانية.

إذ تواجد فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام فرانشيسكو بانيايا، بينما سينطلق إسبارغارو من المركز السادس.

وسيصطفّ ماركو بيزيكي سابعًا أمام مواطنه إينيا باستيانيني، بينما سيُكمل خورخي مارتن ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 6 1:57.767     180.081 335
2 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 6 1:57.865 0.098 0.098 179.931 334
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:57.931 0.164 0.066 179.830 336
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:57.938 0.171 0.007 179.819 330
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:57.961 0.194 0.023 179.784 336
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 6 1:57.966 0.199 0.005 179.777 333
7 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 7 1:58.101 0.334 0.135 179.571 336
8 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 6 1:58.106 0.339 0.005 179.564 340
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 6 1:58.174 0.407 0.068 179.460 337
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 7 1:58.317 0.550 0.143 179.243 335
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 6 1:58.318 0.551 0.001 179.242 331
12 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:58.543 0.776 0.225 178.902 331
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إسبارغارو يتفوّق بـ 0.028 ثانية على مارتن في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
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إسبارغارو يتفوّق بـ 0.028 ثانية على مارتن في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
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