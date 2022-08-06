زاركو يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي في تصفيات سيلفرستون الناريّة
أحرز يوهان زاركو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد معركة شرسة شهدت تغطية عُشرين من الثانية للستّة الأوائل.
تمكّن أليكس إسبارغارو من المشاركة في التصفيات بالرغم من تعرّضه لحادثٍ قويٍ في التجارب الحرّة الرابعة قبل التصفيات بفترة قصيرة.
ودخل الإسباني إلى الحلبة بجبيرة في ساقه اليمنى على متن درّاجته أبريليا.
واشتعلت المنافسة مع انطلاق مجريات القسم الثاني الحاسم في التصفيات، حيث تقدّم كوارتارارو إلى الصدارة بـ 1:58.259 دقيقة بفارق 0.001 ثانية فقط عن جاك ميلر في الدقائق الأولى.
وبعد أن كان متأخّرًا في الطلعة الأولى، بدأ إسبارغارو المصاب بتقديم لفّة صاروخيّة في الدقائق الختاميّة، وتمكّن الإسباني من انتزاع الصدارة بأعجوبة بـ 1:57.966 دقيقة وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 118 ثانية.
واستمرّت الإثارة الناريّة إثر ذلك مع إكمال بقيّة الدرّاجين محاولاتهم، وتقدّم خمسة درّاجين على إسبارغارو، حيث تقدّم زاركو إلى المركز الأوّل بـ 1:57.767 دقيقة.
واختار الجميع الاقتصار على لفّة واحدة في النهاية، وهو ما كان يعني ضمان زاركو قطب الانطلاق الأوّل بذلك الزمن القياسي الجديد على حلبة سيلفرستون.
وذهب المركز الثاني إلى مافيريك فينياليس درّاج أبريليا الآخر بفارق 0.098 ثانية عن الفرنسي.
أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب جاك ميلر الذي تقدّم رباعيًا غطّته 0.035 ثانية.
إذ تواجد فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام فرانشيسكو بانيايا، بينما سينطلق إسبارغارو من المركز السادس.
وسيصطفّ ماركو بيزيكي سابعًا أمام مواطنه إينيا باستيانيني، بينما سيُكمل خورخي مارتن ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|السرعة القصوى
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|6
|1:57.767
|180.081
|335
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|6
|1:57.865
|0.098
|0.098
|179.931
|334
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|7
|1:57.931
|0.164
|0.066
|179.830
|336
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|7
|1:57.938
|0.171
|0.007
|179.819
|330
|5
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|7
|1:57.961
|0.194
|0.023
|179.784
|336
|6
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|6
|1:57.966
|0.199
|0.005
|179.777
|333
|7
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|7
|1:58.101
|0.334
|0.135
|179.571
|336
|8
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|6
|1:58.106
|0.339
|0.005
|179.564
|340
|9
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|6
|1:58.174
|0.407
|0.068
|179.460
|337
|10
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|7
|1:58.317
|0.550
|0.143
|179.243
|335
|11
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|6
|1:58.318
|0.551
|0.001
|179.242
|331
|12
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|7
|1:58.543
|0.776
|0.225
|178.902
|331
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