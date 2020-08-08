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موتو جي بي / جائزة التشيك الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

زاركو يتقدم ثنائية فرنسية أمام كوارتارارو على شبكة الانطلاق في التشيك

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زاركو يتقدم ثنائية فرنسية أمام كوارتارارو على شبكة الانطلاق في التشيك
08-08-2020

أحرز يوهان زاركو قطب الانطلاق الأوّل بشكل مفاجئ لصالح فريقه أفينتيا دوكاتي لسباق جائزة التشيك الكبرى في الموتو جي بي، وذلك بعد حادثة فابيو كوارتارارو قُرب نهاية الحصة، في حين سينطلق أندريا دوفيزيوزو من المركز الـ 18.

سبق وانطلق زاركو من الصف الأوّل لصالح "كاي تي ام" في برنو العام الماضي ضمن أجواء ماطرة، لكنّه غادر بعدها بأسبوع صفوف الصانع النمساوي بعد الموسم المزري الذي خاضه على دراجة "آر سي16".

وبعد عام، وإثر توقيعه مع فريق أفينتيا الرديف لدوكاتي ليقود درّاجة الصانع الإيطالي بمواصفات العام الماضي، أذهل زاركو الجميع بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل متقدمًا ثتائية فرنسية في تصفيات برنو.

الصدارة المبكرة كانت من نصيب بول إسبارغارو مع دقيقة و56.142 ثانية، والتي سرعان ما خسرها لصالح كوارتارارو الذي سجّل دقيقة و55.990 ثانية.

وذلك قبل أن تعرف اللحظات الأخيرة من الحصة العديد من التحسينات وتسجيل الأزمنة الأسرع في المقاطع، حيث تقدم زاركو خلف درّاج "كاي تي ام" براد بايندر، قبل أن يواصل تحسين أزمنته مسجلًا دقيقة و55.687 ثانية ليقتنص قطب الانطلاق الأوّل من كوارتارارو بفارق 0.303 ثانية.

وخلال محاولته استرجاع الصدارة من براثن زاركو، سقط كوارتارارو عند المنعطف ما قبل الأخير، ليكتفي بالمركز الثاني، والذي ورثه بعدما تم شطب زمن بول إسبارغارو الأسرع إثر تسجيله تحت الأعلام الصفراء.

وقد ساهم ذلك كذلك بتقدم فرانكو موربيديللي إلى صف الانطلاق الأوّل على لصالح فريقه بيتروناس اس آر تي ياماها، بينما سجّل أليكس إسبارغارو أفضل نتيجة على الإطلاق لأبريليا في التصفيات بحلوله رابعًا.

المركز الخامس ذهب إلى مافيريك فينياليس، بينما سيُكمل بول إسبارغارو صف الانطلاق الثاني في المركز السادس أمام كلّ من بايندر، دانيلو بيتروشي وجوان مير.

وقد أكمل فالنتينو روسي ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن دراجة ياماها المصنعية أمام أليكس رينز.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 5 France يوهان زاركو 7 1:55.687  
2 20 France فابيو كوارتارارو 6 1:55.990 0.303
3 21 Italy فرانكو موربيديلي 7 1:55.998 0.311
4 41 Spain أليكس إسبارغارو 7 1:56.074 0.387
5 12 Spain مافيريك فينياليس 7 1:56.131 0.444
6 44 Spain بول إسبارغارو 6 1:56.142 0.455
7 33 South Africa براد بيندر 6 1:56.299 0.612
8 9 Italy دانيلو بيتروشي 6 1:56.454 0.767
9 36 Spain جوان مير 7 1:56.512 0.825
10 46 Italy فالنتينو روسي 7 1:56.515 0.828
11 42 Spain أليكس رينز 4 1:56.571 0.884
12 35 United Kingdom كال كراتشلو 4 1:56.797 1.110
موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في التشيك

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