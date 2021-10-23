زاركو يتقدّم ثنائيّة براماك دوكاتي في التجارب الثالثة في ميزانو

أثّرت الأمطار على مجريات الجمعة وتواصلت صباح اليوم السبت في ميزانو، لكن لم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت قبل أن يبدأ الدرّاجون بتسجيل أزمنة جيّدة لتحقيق تقدّم في الترتيب المزدوج.

وبعد مضيّ 10 دقائق فقط، حقّق مارك ماركيز القفزة الأكبر بتسجيله 1:42.305 دقيقة لكن سرعان ما تقدّم عليه زاركو بفارق 0.030 ثانية.

وتتالت التحسينات منذ ذلك الحين في ظلّ تنافس الجميع على المراكز العشرة الأولى العابرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

ووصل حامل اللقب جوان مير إلى الصدارة مع بقاء نصف ساعة على النهاية بتسجيله 1:41.295 دقيقة، لكنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تقدّم عليه متصدّر الجمعة جاك ميلر.

وتواصلت لعبة الكراسي الموسيقيّة وتحسّنت الأزمنة بشكلٍ لافتٍ إلى أن سجّل خورخي مارتن 1:40.471 دقيقة وبدا أنّه ضمن الصدارة.

لكن مع بقاء ستّ دقائق على النهاية فقد تفوّق عليه زميله زاركو بـ 0.087 ثانية وبقي الوضع ثابتًا حتّى رفع العلم الشطرنجي.

وأكمل ميلر ترتيب الثلاثة الأوائل، في حين جاء عدم عبور زميله بانيايا بشكلٍ مباشرٍ للقسم الثاني من التصفيات ليُمثّل صدمة السبت، وذلك بعد اكتفائه بالمركز الـ 11.

وتواصلت معاناة كوارتارارو في الأجواء الممطرة على متن درّاجة ياماها وارتكب خطأً في اللفّة الأخيرة ليكتفي بالمركز الـ 15 ويُشارك بذلك للمرّة الأولى هذا العام في القسم الأوّل من التصفيات.

وذهب المركز الرابع إلى ميغيل أوليفيرا بالرغم من حادثه، حيث تقدّم على ثنائيّ هوندا مارك ماركيز وبول إسبارغارو، في حين أكمل فرانكو موربيديللي ترتيب السبعة الأوائل وكان درّاج ياماها الوحيد ضمن العشرة الأوائل.

وذهب المركز الثامن إلى أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وتقدّم على كلٍ من دانيللو بيتروشي ولوكا ماريني الذي يُواصل تقديم العروض الجيّدة نهاية هذا الأسبوع.

نتيجة الحصّة: