زاركو يتقدّم ثنائيّة براماك دوكاتي في التجارب الثالثة في ميزانو
تصدّر يوهان زاركو ثنائيّة براماك في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى وذلك في الوقت الذي سيضطرّ فيه المتنافسان على اللقب فابيو كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا للمشاركة في القسم الأوّل.
أثّرت الأمطار على مجريات الجمعة وتواصلت صباح اليوم السبت في ميزانو، لكن لم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت قبل أن يبدأ الدرّاجون بتسجيل أزمنة جيّدة لتحقيق تقدّم في الترتيب المزدوج.
وبعد مضيّ 10 دقائق فقط، حقّق مارك ماركيز القفزة الأكبر بتسجيله 1:42.305 دقيقة لكن سرعان ما تقدّم عليه زاركو بفارق 0.030 ثانية.
وتتالت التحسينات منذ ذلك الحين في ظلّ تنافس الجميع على المراكز العشرة الأولى العابرة إلى القسم الثاني من التصفيات.
ووصل حامل اللقب جوان مير إلى الصدارة مع بقاء نصف ساعة على النهاية بتسجيله 1:41.295 دقيقة، لكنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تقدّم عليه متصدّر الجمعة جاك ميلر.
وتواصلت لعبة الكراسي الموسيقيّة وتحسّنت الأزمنة بشكلٍ لافتٍ إلى أن سجّل خورخي مارتن 1:40.471 دقيقة وبدا أنّه ضمن الصدارة.
لكن مع بقاء ستّ دقائق على النهاية فقد تفوّق عليه زميله زاركو بـ 0.087 ثانية وبقي الوضع ثابتًا حتّى رفع العلم الشطرنجي.
وأكمل ميلر ترتيب الثلاثة الأوائل، في حين جاء عدم عبور زميله بانيايا بشكلٍ مباشرٍ للقسم الثاني من التصفيات ليُمثّل صدمة السبت، وذلك بعد اكتفائه بالمركز الـ 11.
وتواصلت معاناة كوارتارارو في الأجواء الممطرة على متن درّاجة ياماها وارتكب خطأً في اللفّة الأخيرة ليكتفي بالمركز الـ 15 ويُشارك بذلك للمرّة الأولى هذا العام في القسم الأوّل من التصفيات.
وذهب المركز الرابع إلى ميغيل أوليفيرا بالرغم من حادثه، حيث تقدّم على ثنائيّ هوندا مارك ماركيز وبول إسبارغارو، في حين أكمل فرانكو موربيديللي ترتيب السبعة الأوائل وكان درّاج ياماها الوحيد ضمن العشرة الأوائل.
وذهب المركز الثامن إلى أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وتقدّم على كلٍ من دانيللو بيتروشي ولوكا ماريني الذي يُواصل تقديم العروض الجيّدة نهاية هذا الأسبوع.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|21
|1:40.384
|151.625
|298
|2
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|21
|1:40.471
|0.087
|0.087
|151.494
|298
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|17
|1:40.520
|0.136
|0.049
|151.420
|296
|4
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|21
|1:40.832
|0.448
|0.312
|150.952
|290
|5
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|18
|1:40.855
|0.471
|0.023
|150.917
|291
|6
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|23
|1:40.925
|0.541
|0.070
|150.812
|292
|7
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|19
|1:40.942
|0.558
|0.017
|150.787
|286
|8
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|18
|1:40.964
|0.580
|0.022
|150.754
|294
|9
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|19
|1:40.967
|0.583
|0.003
|150.750
|288
|10
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|21
|1:40.985
|0.601
|0.018
|150.723
|291
|11
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|20
|1:41.121
|0.737
|0.136
|150.520
|295
|12
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|20
|1:41.129
|0.745
|0.008
|150.508
|290
|13
|51
|ميكيلي بيرو
|دوكاتي
|20
|1:41.168
|0.784
|0.039
|150.450
|289
|14
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|22
|1:41.236
|0.852
|0.068
|150.349
|288
|15
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|22
|1:41.275
|0.891
|0.039
|150.291
|288
|16
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|21
|1:41.485
|1.101
|0.210
|149.980
|289
|17
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|23
|1:41.538
|1.154
|0.053
|149.902
|292
|18
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|17
|1:41.791
|1.407
|0.253
|149.529
|291
|19
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|20
|1:41.876
|1.492
|0.085
|149.405
|291
|20
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|23
|1:41.888
|1.504
|0.012
|149.387
|292
|21
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|19
|1:42.023
|1.639
|0.135
|149.189
|291
|22
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|21
|1:42.251
|1.867
|0.228
|148.857
|284
|23
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|19
|1:42.601
|2.217
|0.350
|148.349
|288
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|0
|0
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