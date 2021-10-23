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موتو جي بي / جائزة إيميليا رومانيا الكبرى تقرير التجارب

زاركو يتقدّم ثنائيّة براماك دوكاتي في التجارب الثالثة في ميزانو

تصدّر يوهان زاركو ثنائيّة براماك في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى وذلك في الوقت الذي سيضطرّ فيه المتنافسان على اللقب فابيو كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا للمشاركة في القسم الأوّل.

زاركو يتقدّم ثنائيّة براماك دوكاتي في التجارب الثالثة في ميزانو

أثّرت الأمطار على مجريات الجمعة وتواصلت صباح اليوم السبت في ميزانو، لكن لم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت قبل أن يبدأ الدرّاجون بتسجيل أزمنة جيّدة لتحقيق تقدّم في الترتيب المزدوج.

وبعد مضيّ 10 دقائق فقط، حقّق مارك ماركيز القفزة الأكبر بتسجيله 1:42.305 دقيقة لكن سرعان ما تقدّم عليه زاركو بفارق 0.030 ثانية.

وتتالت التحسينات منذ ذلك الحين في ظلّ تنافس الجميع على المراكز العشرة الأولى العابرة إلى القسم الثاني من التصفيات.

ووصل حامل اللقب جوان مير إلى الصدارة مع بقاء نصف ساعة على النهاية بتسجيله 1:41.295 دقيقة، لكنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تقدّم عليه متصدّر الجمعة جاك ميلر.

وتواصلت لعبة الكراسي الموسيقيّة وتحسّنت الأزمنة بشكلٍ لافتٍ إلى أن سجّل خورخي مارتن 1:40.471 دقيقة وبدا أنّه ضمن الصدارة.

لكن مع بقاء ستّ دقائق على النهاية فقد تفوّق عليه زميله زاركو بـ 0.087 ثانية وبقي الوضع ثابتًا حتّى رفع العلم الشطرنجي.

وأكمل ميلر ترتيب الثلاثة الأوائل، في حين جاء عدم عبور زميله بانيايا بشكلٍ مباشرٍ للقسم الثاني من التصفيات ليُمثّل صدمة السبت، وذلك بعد اكتفائه بالمركز الـ 11.

وتواصلت معاناة كوارتارارو في الأجواء الممطرة على متن درّاجة ياماها وارتكب خطأً في اللفّة الأخيرة ليكتفي بالمركز الـ 15 ويُشارك بذلك للمرّة الأولى هذا العام في القسم الأوّل من التصفيات.

وذهب المركز الرابع إلى ميغيل أوليفيرا بالرغم من حادثه، حيث تقدّم على ثنائيّ هوندا مارك ماركيز وبول إسبارغارو، في حين أكمل فرانكو موربيديللي ترتيب السبعة الأوائل وكان درّاج ياماها الوحيد ضمن العشرة الأوائل.

وذهب المركز الثامن إلى أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وتقدّم على كلٍ من دانيللو بيتروشي ولوكا ماريني الذي يُواصل تقديم العروض الجيّدة نهاية هذا الأسبوع.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:40.384     151.625 298
2 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 21 1:40.471 0.087 0.087 151.494 298
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:40.520 0.136 0.049 151.420 296
4 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:40.832 0.448 0.312 150.952 290
5 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:40.855 0.471 0.023 150.917 291
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 23 1:40.925 0.541 0.070 150.812 292
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:40.942 0.558 0.017 150.787 286
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:40.964 0.580 0.022 150.754 294
9 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 19 1:40.967 0.583 0.003 150.750 288
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 21 1:40.985 0.601 0.018 150.723 291
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 1:41.121 0.737 0.136 150.520 295
12 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:41.129 0.745 0.008 150.508 290
13 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 20 1:41.168 0.784 0.039 150.450 289
14 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 1:41.236 0.852 0.068 150.349 288
15 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22 1:41.275 0.891 0.039 150.291 288
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:41.485 1.101 0.210 149.980 289
17 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 23 1:41.538 1.154 0.053 149.902 292
18 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 17 1:41.791 1.407 0.253 149.529 291
19 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:41.876 1.492 0.085 149.405 291
20 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 23 1:41.888 1.504 0.012 149.387 292
21 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:42.023 1.639 0.135 149.189 291
22 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 21 1:42.251 1.867 0.228 148.857 284
23 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:42.601 2.217 0.350 148.349 288
  32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 0         0
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