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موتو جي بي / جائزة التشيك الكبرى / أخبار عاجلة

زاركو: قطب الانطلاق الأوّل في التشيك "خطبة أكبر من المتوقّع"

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زاركو: قطب الانطلاق الأوّل في التشيك "خطبة أكبر من المتوقّع"
08-08-2020

قال يوهان زاركو درّاج أفينتيا دوكاتي أنّ قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه في جائزة التشيك الكبرى للموتو جي بي مثّل "خطوة أكبر من المتوقّع" في ظلّ مواصلته التأقلم مع درّاجة الصانع الإيطاليّ.

فاجأ زاركو الجميع بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى منذ عامين على متن درّاجة دوكاتي من الموسم المنقضي بعد أن تغلّب بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن فابيو كوارتارارو.

وعلى إثر نصف موسمٍ صعب مع كاي تي ام الموسم الماضي، تعاقد الفرنسيّ مع دوكاتي للقيادة لصالح أفينتيا هذا الموسم.

ويعتقد زاركو أنّ الأمور بدأت تسير على النحو الصحيح بالنسبة إليه، حيث قال: "وتيرة السباق أفضل من السباقات الماضية، لكنّني لا أزال بعيدًا عن مستوى الانتصارات".

وأضاف: "لكنّ الظروف ستكون مختلفة في جميع الأحوال غدًا. يُمكنني التمتّع بأفضليّة في بداية السباق من خلال قطب الانطلاق الأوّل".

وأردف: "لكنّني أحتاج للانتظار. لكنّ البقاء في الأمام قدر الإمكان سيكون مفيدًا للمنافسة على منصّة التتويج وقد يكون ذلك خيارًا رائعًا. لكن حتّى البقاء ضمن الخمسة الأوائل سيكون جيّدًا".

وأكمل: "كان اليوم بمثابة خطوة أكبر من المخطّط له، سنقبل بذلك وهذا إيجابيٌ على الدوام".

ثمّ تابع: "سيكون من الرائع أن نكون سريعين غدًا وننقل تلك الوتيرة إلى الأمام ونرى كيف بوسعنا إدارة الوضع".

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