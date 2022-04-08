زاركو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في أوستن

سرعان ما تهاوت الأزمنة بالمقارنة مع الحصّة الأولى، حيث دخل الدرّاجون في فلك 2:03 دقيقة.

وتقدّم ميلر إلى الصدارة على متن درّاجة دوكاتي، لكنّ رينز متصدّر الحصّة الأولى تقدّم عليه في منتصف التجارب مُسجّلًا 2:03.030 دقيقة.

وبعد عملهم على محاكاة بعض المسافات الطويلة إثر ذلك، عاد أغلب الدرّاجين على إطار جديد بكميّة وقود منخفضة في آخر 5 دقائق من عمر الحصّة لمحاولة تسجيل زمنٍ قوي لضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

واستغلّ ميلر عامل السحب خلف ماركيز ليقتنص الصدارة مع بقاء دقيقتين مُسجّلًا 2:02.789 دقيقة.

لكنّ زاركو درّاج الفريق الرديف ضرب بقوّة مُسجّلًا 2:02.542 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتمكّن فابيو كوارتارارو من القفز إلى المركز الثالث في اللحظات الأخيرة على متن درّاجة ياماها، بينما حلّ إنيا باستيانيني رابعًا.

وانتهى المطاف بأليكس رينز خامسًا أمام مارك ماركيز الذي كان بطيئًا في المقطع الأخير ضمن لفّته السريعة.

وتواجد مافيريك فينياليس في المركز السابع أمام جوان مير وفرانشيسكو بانيايا، بينما أكمل خورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ تغطية 0.813 ثانية للعشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: