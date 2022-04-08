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زاركو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في أوستن

أحرز يوهان زاركو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة الأمريكيّتين الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على جاك ميلر درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

زاركو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في أوستن

سرعان ما تهاوت الأزمنة بالمقارنة مع الحصّة الأولى، حيث دخل الدرّاجون في فلك 2:03 دقيقة.

وتقدّم ميلر إلى الصدارة على متن درّاجة دوكاتي، لكنّ رينز متصدّر الحصّة الأولى تقدّم عليه في منتصف التجارب مُسجّلًا 2:03.030 دقيقة.

وبعد عملهم على محاكاة بعض المسافات الطويلة إثر ذلك، عاد أغلب الدرّاجين على إطار جديد بكميّة وقود منخفضة في آخر 5 دقائق من عمر الحصّة لمحاولة تسجيل زمنٍ قوي لضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

واستغلّ ميلر عامل السحب خلف ماركيز ليقتنص الصدارة مع بقاء دقيقتين مُسجّلًا 2:02.789 دقيقة.

لكنّ زاركو درّاج الفريق الرديف ضرب بقوّة مُسجّلًا 2:02.542 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتمكّن فابيو كوارتارارو من القفز إلى المركز الثالث في اللحظات الأخيرة على متن درّاجة ياماها، بينما حلّ إنيا باستيانيني رابعًا.

وانتهى المطاف بأليكس رينز خامسًا أمام مارك ماركيز الذي كان بطيئًا في المقطع الأخير ضمن لفّته السريعة.

وتواجد مافيريك فينياليس في المركز السابع أمام جوان مير وفرانشيسكو بانيايا، بينما أكمل خورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ تغطية 0.813 ثانية للعشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 16 2:02.542     161.959
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 15 2:02.789 0.247 0.247 161.633
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 2:02.837 0.295 0.048 161.570
4 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 2:02.884 0.342 0.047 161.508
5 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 2:03.030 0.488 0.146 161.316
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 2:03.041 0.499 0.011 161.302
7 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 17 2:03.085 0.543 0.044 161.244
8 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 2:03.143 0.601 0.058 161.168
9 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 2:03.187 0.645 0.044 161.111
10 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 16 2:03.355 0.813 0.168 160.891
11 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 2:03.370 0.828 0.015 160.872
12 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 17 2:03.438 0.896 0.068 160.783
13 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 2:03.538 0.996 0.100 160.653
14 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 16 2:03.562 1.020 0.024 160.622
15 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 16 2:03.706 1.164 0.144 160.435
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 14 2:03.795 1.253 0.089 160.319
17 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 17 2:04.074 1.532 0.279 159.959
18 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 12 2:04.367 1.825 0.293 159.582
19 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 14 2:04.463 1.921 0.096 159.459
20 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 15 2:04.535 1.993 0.072 159.367
21 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 15 2:04.664 2.122 0.129 159.202
22 40 South Africa دارين بيندر ياماها 16 2:04.679 2.137 0.015 159.183
23 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 15 2:04.770 2.228 0.091 159.067
24 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 2:05.342 2.800 0.572 158.341
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