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موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

زاركو في صدارة التجارب الحرّة الأولى في بريطانيا مع استئناف موسم الموتو جي بي

أحرز يوهان زاركو الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه بـ 0.027 ثانية على فرانشيسكو بانيايا.

زاركو في صدارة التجارب الحرّة الأولى في بريطانيا مع استئناف موسم الموتو جي بي

عاد هدير محرّكات الموتو جي بي مجدّدًا بعد عطلة صيفيّة مطوّلة شحذ فيها الدرّاجون هممهم تحضيرًا للقسم الأخير من الموسم.

وتوجّه الدرّاجون إلى الحلبة لبدء برامجهم والتعوّد على الشعور على الحلبة البريطانيّة.

لكنّ القسم الأمامي من درّاجة دوكاتي الخاصة بفرانشيسكو بانيايا انزلق في المنعطف الرابع ما تسبّب في سقوطه وتعرّضه لحادث.

وبشكلٍ متزامنٍ مع ذلك فقد فابيو كورتارارو – الذي كان يتدرّب على عقوبة اللفّة الطويلة التي سيُطبّقها في سباق الأحد - الطاقة على درّاجته ياماها، حيث قام جاك ميلر بدفعه ومساعدته على العودة إلى خطّ الحظائر.

وتقدّم مافيريك فينياليس إلى الصدارة مع انتصاف الحصّة مُسجّلًا 2:00.827 دقيقة.

لكنّ ثلاثة درّاجين تقدّموا عليه إثر ذلك وعلى رأسهم أليكس رينز الذي سينتقل إلى "ال سي آر" هوندا العام المقبل.

وعاد الدرّاجون لتحسين أزمنتهم في اللحظات الأخيرة، حيث آلت الصدارة بشكلٍ مفاجئ إلى يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

وكان بانيايا متّجهًا لانتزاع الصدارة لكنّه أضاع بعض الوقت في المقطع الأخير ليحلّ ثانيًا بفارق 0.027 ثانية عن زاركو.

وحلّ رينز ثالثًا أمام فابيو كوارتارارو الذي تقدّم بـ 0.01 ثانية على تاكاكي ناكاغامي في ظلّ ابتعداهما بنصف ثانية عن الصدارة.

وكان المركز السادس من نصيب أليكس إسبارغارو الذي تفوّق على زميله فينياليس، بينما أكمل جوان مير وخورخي مارتن وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 13 1:59.893     176.887
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 12 1:59.920 0.027 0.027 176.847
3 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 2:00.220 0.327 0.300 176.406
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 2:00.438 0.545 0.218 176.087
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18 2:00.448 0.555 0.010 176.072
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 17 2:00.630 0.737 0.182 175.807
7 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 18 2:00.799 0.906 0.169 175.561
8 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 2:00.843 0.950 0.044 175.497
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 2:00.948 1.055 0.105 175.344
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 18 2:00.994 1.101 0.046 175.278
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 2:01.040 1.147 0.046 175.211
12 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 2:01.055 1.162 0.015 175.189
13 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 19 2:01.112 1.219 0.057 175.107
14 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 16 2:01.120 1.227 0.008 175.095
15 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 16 2:01.174 1.281 0.054 175.017
16 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 16 2:01.219 1.326 0.045 174.952
17 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 17 2:01.539 1.646 0.320 174.492
18 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 16 2:01.578 1.685 0.039 174.436
19 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 16 2:01.607 1.714 0.029 174.394
20 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 15 2:01.748 1.855 0.141 174.192
21 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 2:01.775 1.882 0.027 174.153
22 6 Germany ستيفان برادل هوندا 16 2:02.062 2.169 0.287 173.744
23 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 16 2:02.179 2.286 0.117 173.578
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 16 2:02.565 2.672 0.386 173.031
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