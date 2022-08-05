زاركو في صدارة التجارب الحرّة الأولى في بريطانيا مع استئناف موسم الموتو جي بي
أحرز يوهان زاركو الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه بـ 0.027 ثانية على فرانشيسكو بانيايا.
عاد هدير محرّكات الموتو جي بي مجدّدًا بعد عطلة صيفيّة مطوّلة شحذ فيها الدرّاجون هممهم تحضيرًا للقسم الأخير من الموسم.
وتوجّه الدرّاجون إلى الحلبة لبدء برامجهم والتعوّد على الشعور على الحلبة البريطانيّة.
لكنّ القسم الأمامي من درّاجة دوكاتي الخاصة بفرانشيسكو بانيايا انزلق في المنعطف الرابع ما تسبّب في سقوطه وتعرّضه لحادث.
وبشكلٍ متزامنٍ مع ذلك فقد فابيو كورتارارو – الذي كان يتدرّب على عقوبة اللفّة الطويلة التي سيُطبّقها في سباق الأحد - الطاقة على درّاجته ياماها، حيث قام جاك ميلر بدفعه ومساعدته على العودة إلى خطّ الحظائر.
وتقدّم مافيريك فينياليس إلى الصدارة مع انتصاف الحصّة مُسجّلًا 2:00.827 دقيقة.
لكنّ ثلاثة درّاجين تقدّموا عليه إثر ذلك وعلى رأسهم أليكس رينز الذي سينتقل إلى "ال سي آر" هوندا العام المقبل.
وعاد الدرّاجون لتحسين أزمنتهم في اللحظات الأخيرة، حيث آلت الصدارة بشكلٍ مفاجئ إلى يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.
وكان بانيايا متّجهًا لانتزاع الصدارة لكنّه أضاع بعض الوقت في المقطع الأخير ليحلّ ثانيًا بفارق 0.027 ثانية عن زاركو.
وحلّ رينز ثالثًا أمام فابيو كوارتارارو الذي تقدّم بـ 0.01 ثانية على تاكاكي ناكاغامي في ظلّ ابتعداهما بنصف ثانية عن الصدارة.
وكان المركز السادس من نصيب أليكس إسبارغارو الذي تفوّق على زميله فينياليس، بينما أكمل جوان مير وخورخي مارتن وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|13
|1:59.893
|176.887
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|12
|1:59.920
|0.027
|0.027
|176.847
|3
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|17
|2:00.220
|0.327
|0.300
|176.406
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|17
|2:00.438
|0.545
|0.218
|176.087
|5
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|18
|2:00.448
|0.555
|0.010
|176.072
|6
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|17
|2:00.630
|0.737
|0.182
|175.807
|7
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|18
|2:00.799
|0.906
|0.169
|175.561
|8
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|18
|2:00.843
|0.950
|0.044
|175.497
|9
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|19
|2:00.948
|1.055
|0.105
|175.344
|10
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|18
|2:00.994
|1.101
|0.046
|175.278
|11
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|18
|2:01.040
|1.147
|0.046
|175.211
|12
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|16
|2:01.055
|1.162
|0.015
|175.189
|13
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|19
|2:01.112
|1.219
|0.057
|175.107
|14
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|16
|2:01.120
|1.227
|0.008
|175.095
|15
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|16
|2:01.174
|1.281
|0.054
|175.017
|16
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|16
|2:01.219
|1.326
|0.045
|174.952
|17
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|17
|2:01.539
|1.646
|0.320
|174.492
|18
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|16
|2:01.578
|1.685
|0.039
|174.436
|19
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|16
|2:01.607
|1.714
|0.029
|174.394
|20
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|15
|2:01.748
|1.855
|0.141
|174.192
|21
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|17
|2:01.775
|1.882
|0.027
|174.153
|22
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|16
|2:02.062
|2.169
|0.287
|173.744
|23
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|16
|2:02.179
|2.286
|0.117
|173.578
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|16
|2:02.565
|2.672
|0.386
|173.031
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