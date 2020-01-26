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زاركو: انتصارات لورينزو مع دوكاتي "إيجابيّة جدًا بالنسبة لي"

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زاركو: انتصارات لورينزو مع دوكاتي "إيجابيّة جدًا بالنسبة لي"
26-01-2020

قال يوهان زاركو أنّ قدرة خورخي لورينزو على الفوز على متن درّاجة دوكاتي "مثالٌ إيجابيّ" له قبيل موسمه الأوّل على متن درّاجة الصانع الإيطالي بألوان فريق أفينتيا في 2020.

وقّع بطل فئة موتو 2 مرّتين عقدًا مباشرًا مع دوكاتي للانضمام إلى زبونتها أفينتيا على متن درّاجة "جي.بي19" من العام الماضي، وذلك بالرغم من رفضه في البداية للفريق واعتباره إيّاه فريقًا ضعيفًا.

وكان زاركو قد عانى من نصف موسم سيّئ مع كاي تي ام العام الماضي، وهو ما دفع الفريق للتخلّي عن خدماته إثر جولة ميزانو.

في ذات الوقت، اشتُهر لورينزو، الذي عانى من موسم صعب على متن درّاجة هوندا، بقدرته على ترويض درّاجة دوكاتي بعد أن واجه صعوبات عليها في 2017.

إذ حقّق الإسباني بعض الانتصارات في الموسم التالي إثر مجموعة من التحديثات على الدرّاجة التي سمحت له باستغلال أسلوب قيادته على نحوٍ جيّد.

وقال زاركو لموقع "موتوسبرينت": "لورينزو مثالٌ إيجابيٌ جدًا بالنسبة لي، ذلك لأنّ لديه أسلوب قيادة خاصًا جدًا، إنّه أسلوبٌ فريق، نظيف ودقيق لكن إن لم يحظَ بالشعور المناسب فلا يُمكنه أن يكون سريعًا".

وأضاف: "لم تكن لديه حلول وسط، إمّا بطيء أو فائزٌ مع دوكاتي، وهو ما يجعلني أعتقد بأنّ مهندسي دوكاتي تمكّنوا من التعوّد عليه".

وأكمل: "عندما فاز في موجيللو، وكتالونيا والنمسا، فقد شاهدنا لورينزو النقيّ حينها".

وبالتوسّع أكثر في ذلك، وصف زاركو قدرة دوكاتي على التأقلم مع متطلّبات درّاجيها بـ "النقطة القويّة"، وقال أنّ ذلك "فتح المزيد من الإمكانيّات" لأمثال أندريا دوفيزيوزو، ودانيلو بيتروشي وجاك ميلر.

وقال الفرنسي: "دوكاتي قادرة على السير في وجهة الدرّاج، بينما تتّبع هوندا – التي لديها درّاجٌ قويٌ مثل مارك ماركيز – مقاربة متحفّظة أكثر".

وأكمل: "فتحت دوكاتي المزيد من الخيارات مع دوفيزيوزو، وبيتروشي وميلر. لهذا السبب عليّ فقط العمل على حافزي، وإصراري وسرعتي".

يوهان زاركو، فريق إل سي آر هوندا

يوهان زاركو، فريق إل سي آر هوندا

تصوير: صور موتورسبورت

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