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موتو جي بي جولة الأمريكيتين
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رينز يشعر كما لو أنّ درّاجة ياماها 2024 هي التي تقوده

قال أليكس رينز أنّ درّاجة ياماها لموسم 2024 من بطولة الموتو جي بي هي التي "تقوده" عوضًا عن قيادته لها، وذلك في ظلّ اعترافه بأنّ تكرار فوزه بجائزة الأمريكيّتين الكبرى غير مرجّحٍ هذا العام.

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أليكس رينز، ياماها

غولد غوز/ صور لات

حقّق الإسباني فوز هوندا الأوّل المفاجئ على حلبة الأمريكيّتين قبل 12 شهرًا عندما كان يقود لصالح ال سي آر هوندا، ليكون ذلك الفوز الوحيد للصانع الياباني العام الماضي.

وبعد انتقاله إلى الفريق المصنعيّ لياماها في 2024، قال رينز أنّه يعود إلى تكساس وهو "يحلم" بتكرار الفوز.

وبعد أن عانى في أوّل جولتين من الموسم وتحقيقه لأفضل نتيجة عبر المركز الـ 13 في جائزة البرتغال الكبرى، لا يشعر رينز بأنّه قريبٌ من التأقلم مع درّاجة "ام1" بعد.

وقال الإسباني: "بالطبع لدى كلٍ منا أحلامه، ولو قلت لا فإنّني سأكون كاذبًا".

وأضاف: "أحلم بالفوز، لكنّنا نحتاج للعمل أوّلًا قبل ذلك، نحتاج للعمل بجد بذات الطريقة التي نعمل بها بالفعل، لكنّنا نحتاج لنتائج أفضل من السباقات الماضية".

وأكمل: "لكنّني لا أزال أشعر بأنّ الدرّاجة هي التي تقودني، لا أقودها. بناءً على ما رأيته في بورتيماو وقطر، فإنّنا لم نصل بعد إلى الإعدادات المثاليّة والتوازن المثاليّ للدرّاجة".

وواصل شرحه بالقول: "خضنا تجارب بعد سباق بورتيماو، كانت ناجحة للغاية (بشكلٍ ساخر) لمدّة خمس لفّات فقط بسبب الأحوال الجويّة".

واختتم بالقول: "خطّطنا لاختبار بعض الإعدادات الجديدة. لم نتمكّن من فعل ذلك، وسنختبرها يوم الجمعة في حال كانت حالة المسار جيّدة. أتطلّع قدمًا لذلك. هذه حلبة جيّدة جدًا بالنسبة لي ولي فيها ذكريات رائعة".

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الشرق الأوسط