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رينز يجدد عقده مع سوزوكي لعامين إضافيين في الموتو جي بي

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رينز يجدد عقده مع سوزوكي لعامين إضافيين في الموتو جي بي
19-04-2020

حافظت سوزوكي على نصف تشكيلة درّاجيها في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" بعد تأكيدها الإبقاء على خدمات أليكس رينز حتى نهاية 2022.

خاض رينز أولى مواسمه في الفئة العُليا مع سوزوكي في 2017، وذلك بعد موسمين في الموتو 2 مع بونز، حيث ظلّ على متن درّاجة "جي اس اكس-آر آر" منذ ذلك الحين.

وقد كان الإسباني على قدر ثقة سوزوكي به العام الماضي، حيث منح الصانع الياباني أول سلسلة فوز له منذ آخر موسم فاز خلال باللقب في العام 2000، عندما نجح بصد هجمات الأسطور فالنتينو روسي محققًا فوزه الأوّل في أوستن وتغلّب على حامل اللقب مارك ماركيز بفارق 0.014 ثانية في سباق بريطانيا الحابس للأنفاس.

وقد أكمل رينز الموسم الماضي في المركز الرابع ضمن الترتيب العام للدرّاجين، إذ لم تُخف سوزوكي رغبتها في الإبقاء على كلا درّاجيها الحاليين المتمثلين في رينز وجوان مير، حيث صرّح دايفيد بريفيو مؤخرًا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ كل الأمور تم الاتفاق عليها مع كلا الدرّاجين للبقاء لعامين إضافيين مع الفريق.

وقد أكّد رينز عبر منشور له على موقع مشاركة الصور إنستاغرام اليوم الأحد عقده الجديد الممتد لعامين مع بريفيو.

في المقابل، لم يتم بعد الإعلان عن تجديد عقد مير مع الفريق.

وقد تمتّعت سوزوكي بتجارب شتوية قوية هذا العام، حيث وضعت درّاجتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى ضمن الأزمنة المجمعة في كل من سيبانغ وقطر.

وكانت سوزوكي هي ثالث مصنّع هذا العام يبدأ بحسم خططه المستقبلية، وذلك بعدما حرّكت ياماها سوق الدرّاجين في يناير/كانون الثاني الماضي عبر تأكيد مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو ضمن تكشيلتها المصنعية الأساسية لموسم 2021.

فيما سرقت هوندا الأضواء في فبراير/شباط عندما أعلنت عن تجديدها عقد حامل اللقب والبطل السداسي مارك ماركيز لأربعة مواسم، ضمن صفقة أُشيع أنها بلغت 100 مليون يورو.

أمّا دوكاتي فكانت مهتمة بضم فينياليس وكوارتارارو، إلى جانب مير، لكنّها الآن تواجه قلة في الخيارات المتاحة أمامها.

وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي، اعترف باولو تشياباتي مدير الفريق أنّ تشكيلة الصانع الإيطالي ستتألف من درّاجين من الخمسة المتعاقدين حاليًا مع دوكاتي - أندريا دوفيزيوزو، دانيلو بيتروشي، جاك ميلر، فرانسيسكو بانايا ويوهان زاركو - ليقودا درّاجة ديسموسيديتشي هذا العام.

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