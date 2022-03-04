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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب

رينز يتفوّق على ماركيز في التجارب الحرّة الثانية في قطر

أحرز الإسباني أليكس رينز الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية المهمّة من جائزة قطر الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي بعد أن تفوّق على مارك ماركيز درّاج هوندا.

رينز يتفوّق على ماركيز في التجارب الحرّة الثانية في قطر

حظيت هذه الحصّة بأهميّة أكبر بكثير بالنظر إلى إقامتها في ذات ساعة إقامة التصفيات، أي في المساء تحت الأضواء الكاشفة.

وبعد تجربة الدرّاجين لتركيبات الإطارات المختلفة في المراحل الأولى من الحصّة، تواجد بول إسبارغارو في الصدارة لصالح هوندا أمام جوان مير.

ومن ثمّ أصبح مير أوّل من يكسر حاجز الـ 1:54 دقيقة مع بقاء رُبع ساعة على النهاية، حيث بدت سوزوكي أفضل حالًا بعد معاناتها العام الماضي.

وكان جاك ميلر غاضبًا من الناشئ ريمي غاردنر بعد أن شعر بأنّه قام بتعطيله في المنعطف الأخير، حيث أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

وقفز أليكس رينز إلى الصدارة مُسجّلًا 1:53.537 دقيقة إثر ذلك لصالح سوزوكي.

وفي حين أنّ ماركيز تقدّم عليه لبرهة، إلّا أنّ درّاج سوزوكي استعاد الصدارة بقوّة مُسجّلًا 1:53.432 دقيقة ليضمن المركز الأوّل.

وذهب المركز الثاني إلى ماركيز، بينما أكّد مير وتيرة سوزوكي القويّة بحلوله ثالثًا.

وحلّ خورخي مارتن في المركز الرابع أمام فرانكو موربيديللي الذي كان أفضل درّاجي ياماها.

وتواجد مير في المركز السادس أمام أليكس إسبارغارو، في حين حلّ بطل العالم فابيو كوارتارارو في المركز الثامن.

وانتهى المطاف ببول إسبارغارو تاسعًا، في حين أكمل فرانشيسكو بانيايا وصيف الموسم الماضي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 1:53.432     170.745
2 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 1:53.467 0.035 0.035 170.692
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 1:53.579 0.147 0.112 170.524
4 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:53.652 0.220 0.073 170.414
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:53.845 0.413 0.193 170.126
6 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 1:53.870 0.438 0.025 170.088
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:53.886 0.454 0.016 170.064
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 1:53.906 0.474 0.020 170.034
9 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 14 1:53.963 0.531 0.057 169.949
10 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 1:53.971 0.539 0.008 169.937
11 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 1:54.013 0.581 0.042 169.875
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 17 1:54.038 0.606 0.025 169.838
13 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 16 1:54.053 0.621 0.015 169.815
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 18 1:54.153 0.721 0.100 169.667
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:54.247 0.815 0.094 169.527
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 15 1:54.475 1.043 0.228 169.189
17 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 14 1:54.524 1.092 0.049 169.117
18 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:54.565 1.133 0.041 169.056
19 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 16 1:54.884 1.452 0.319 168.587
20 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 1:54.900 1.468 0.016 168.563
21 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 16 1:54.929 1.497 0.029 168.521
22 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 17 1:55.371 1.939 0.442 167.875
23 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 13 1:55.775 2.343 0.404 167.290
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 15 1:55.915 2.483 0.140 167.087
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