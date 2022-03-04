رينز يتفوّق على ماركيز في التجارب الحرّة الثانية في قطر

حظيت هذه الحصّة بأهميّة أكبر بكثير بالنظر إلى إقامتها في ذات ساعة إقامة التصفيات، أي في المساء تحت الأضواء الكاشفة.

وبعد تجربة الدرّاجين لتركيبات الإطارات المختلفة في المراحل الأولى من الحصّة، تواجد بول إسبارغارو في الصدارة لصالح هوندا أمام جوان مير.

ومن ثمّ أصبح مير أوّل من يكسر حاجز الـ 1:54 دقيقة مع بقاء رُبع ساعة على النهاية، حيث بدت سوزوكي أفضل حالًا بعد معاناتها العام الماضي.

وكان جاك ميلر غاضبًا من الناشئ ريمي غاردنر بعد أن شعر بأنّه قام بتعطيله في المنعطف الأخير، حيث أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

وقفز أليكس رينز إلى الصدارة مُسجّلًا 1:53.537 دقيقة إثر ذلك لصالح سوزوكي.

وفي حين أنّ ماركيز تقدّم عليه لبرهة، إلّا أنّ درّاج سوزوكي استعاد الصدارة بقوّة مُسجّلًا 1:53.432 دقيقة ليضمن المركز الأوّل.

وذهب المركز الثاني إلى ماركيز، بينما أكّد مير وتيرة سوزوكي القويّة بحلوله ثالثًا.

وحلّ خورخي مارتن في المركز الرابع أمام فرانكو موربيديللي الذي كان أفضل درّاجي ياماها.

وتواجد مير في المركز السادس أمام أليكس إسبارغارو، في حين حلّ بطل العالم فابيو كوارتارارو في المركز الثامن.

وانتهى المطاف ببول إسبارغارو تاسعًا، في حين أكمل فرانشيسكو بانيايا وصيف الموسم الماضي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: