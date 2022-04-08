رينز يتفوّق بـ 0.008 ثانية على فينياليس في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

سجّل مارك ماركيز عودته من الإصابة بدخوله إلى الحلبة منذ اللحظات الأولى على متن درّاجة هوندا إلى حلبته المفضّلة.

وتواجد الإسباني في الصدارة مع انتصاف الحصّة، قبل أن يتقدّم عليه مافيريك فينياليس مواصلًا وتيرة أبريليا القويّة مع انطلاقة هذا الموسم.

وانطلقت سلسلة التحسينات في الدقائق الأخيرة، حيث تقدّم ثلاثة درّاجين آخرين على ماركيز.

وتمكّن رينز من خطف الصدارة بتحقيقه 2:04.007 دقيقة ليتقدّم بـ 0.008 ثانية على فينياليس الذي لطالما تمتّع بوتيرة جيّدة على حلبة أوستن.

وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر درّاج دوكاتي الذي تذمّر من افتقاره لأيّة معلومات حول مستقبله مع الصانع الإيطالي.

أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد حلّ رابعًا على بُعد 0.443 ثانية عن الصدارة، وتقدّم بـ 0.019 ثانية عن ماركيز.

وحلّ بول إسبارغارو في المركز السادس بفارق عُشرٍ من الثانية عن زميله، وتقدّم على إنيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو الفائز بالجولة الماضية في الأرجنتين.

وذهب المركز التاسع إلى تاكاكي ناكاغامي، في حين أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: