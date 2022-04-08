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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير التجارب

رينز يتفوّق بـ 0.008 ثانية على فينياليس في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

تمكّن الإسباني أليكس رينز من تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه بـ 0.008 ثانية على مافيريك فينياليس.

رينز يتفوّق بـ 0.008 ثانية على فينياليس في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

سجّل مارك ماركيز عودته من الإصابة بدخوله إلى الحلبة منذ اللحظات الأولى على متن درّاجة هوندا إلى حلبته المفضّلة.

وتواجد الإسباني في الصدارة مع انتصاف الحصّة، قبل أن يتقدّم عليه مافيريك فينياليس مواصلًا وتيرة أبريليا القويّة مع انطلاقة هذا الموسم.

وانطلقت سلسلة التحسينات في الدقائق الأخيرة، حيث تقدّم ثلاثة درّاجين آخرين على ماركيز.

وتمكّن رينز من خطف الصدارة بتحقيقه 2:04.007 دقيقة ليتقدّم بـ 0.008 ثانية على فينياليس الذي لطالما تمتّع بوتيرة جيّدة على حلبة أوستن.

وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر درّاج دوكاتي الذي تذمّر من افتقاره لأيّة معلومات حول مستقبله مع الصانع الإيطالي.

أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد حلّ رابعًا على بُعد 0.443 ثانية عن الصدارة، وتقدّم بـ 0.019 ثانية عن ماركيز.

وحلّ بول إسبارغارو في المركز السادس بفارق عُشرٍ من الثانية عن زميله، وتقدّم على إنيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو الفائز بالجولة الماضية في الأرجنتين.

وذهب المركز التاسع إلى تاكاكي ناكاغامي، في حين أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدلّ السرعة كم/س
1 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 14 2:04.007     160.045
2 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 15 2:04.015 0.008 0.008 160.035
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18 2:04.437 0.430 0.422 159.492
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 2:04.450 0.443 0.013 159.476
5 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 2:04.469 0.462 0.019 159.451
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 15 2:04.581 0.574 0.112 159.308
7 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 2:04.594 0.587 0.013 159.291
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 2:04.686 0.679 0.092 159.174
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18 2:04.744 0.737 0.058 159.100
10 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 2:04.893 0.886 0.149 158.910
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 2:04.900 0.893 0.007 158.901
12 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 2:04.983 0.976 0.083 158.795
13 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 2:05.003 0.996 0.020 158.770
14 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 16 2:05.050 1.043 0.047 158.710
15 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 2:05.146 1.139 0.096 158.589
16 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 2:05.177 1.170 0.031 158.549
17 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 14 2:05.287 1.280 0.110 158.410
18 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 15 2:05.324 1.317 0.037 158.363
19 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 14 2:05.326 1.319 0.002 158.361
20 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 2:05.386 1.379 0.060 158.285
21 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 15 2:05.672 1.665 0.286 157.925
22 40 South Africa دارين بيندر ياماها 16 2:06.198 2.191 0.526 157.267
23 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 2:06.445 2.438 0.247 156.959
24 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 16 2:06.497 2.490 0.052 156.895
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