رينز يتفوّق بـ 0.008 ثانية على فينياليس في التجارب الحرّة الأولى في أوستن
تمكّن الإسباني أليكس رينز من تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه بـ 0.008 ثانية على مافيريك فينياليس.
سجّل مارك ماركيز عودته من الإصابة بدخوله إلى الحلبة منذ اللحظات الأولى على متن درّاجة هوندا إلى حلبته المفضّلة.
وتواجد الإسباني في الصدارة مع انتصاف الحصّة، قبل أن يتقدّم عليه مافيريك فينياليس مواصلًا وتيرة أبريليا القويّة مع انطلاقة هذا الموسم.
وانطلقت سلسلة التحسينات في الدقائق الأخيرة، حيث تقدّم ثلاثة درّاجين آخرين على ماركيز.
وتمكّن رينز من خطف الصدارة بتحقيقه 2:04.007 دقيقة ليتقدّم بـ 0.008 ثانية على فينياليس الذي لطالما تمتّع بوتيرة جيّدة على حلبة أوستن.
وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر درّاج دوكاتي الذي تذمّر من افتقاره لأيّة معلومات حول مستقبله مع الصانع الإيطالي.
أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد حلّ رابعًا على بُعد 0.443 ثانية عن الصدارة، وتقدّم بـ 0.019 ثانية عن ماركيز.
وحلّ بول إسبارغارو في المركز السادس بفارق عُشرٍ من الثانية عن زميله، وتقدّم على إنيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو الفائز بالجولة الماضية في الأرجنتين.
وذهب المركز التاسع إلى تاكاكي ناكاغامي، في حين أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدلّ السرعة كم/س
|1
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|14
|2:04.007
|160.045
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|15
|2:04.015
|0.008
|0.008
|160.035
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|18
|2:04.437
|0.430
|0.422
|159.492
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|17
|2:04.450
|0.443
|0.013
|159.476
|5
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|17
|2:04.469
|0.462
|0.019
|159.451
|6
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|15
|2:04.581
|0.574
|0.112
|159.308
|7
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|15
|2:04.594
|0.587
|0.013
|159.291
|8
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|16
|2:04.686
|0.679
|0.092
|159.174
|9
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|18
|2:04.744
|0.737
|0.058
|159.100
|10
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|17
|2:04.893
|0.886
|0.149
|158.910
|11
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|16
|2:04.900
|0.893
|0.007
|158.901
|12
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|17
|2:04.983
|0.976
|0.083
|158.795
|13
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|17
|2:05.003
|0.996
|0.020
|158.770
|14
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|16
|2:05.050
|1.043
|0.047
|158.710
|15
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|18
|2:05.146
|1.139
|0.096
|158.589
|16
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|17
|2:05.177
|1.170
|0.031
|158.549
|17
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|14
|2:05.287
|1.280
|0.110
|158.410
|18
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|15
|2:05.324
|1.317
|0.037
|158.363
|19
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|14
|2:05.326
|1.319
|0.002
|158.361
|20
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|16
|2:05.386
|1.379
|0.060
|158.285
|21
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|15
|2:05.672
|1.665
|0.286
|157.925
|22
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|16
|2:06.198
|2.191
|0.526
|157.267
|23
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|15
|2:06.445
|2.438
|0.247
|156.959
|24
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|16
|2:06.497
|2.490
|0.052
|156.895
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